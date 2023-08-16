Gazeteci Ersin Ercan'a öldüresiye darp: Durumu ağır

Zonguldak’ta Yayla Mahallesi’nde bir grup, Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan’a beyzbol sopalarıyla saldırdı. Ercan'ın saldırının ardından ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:15
Gazeteci Ersin Ercan'a öldüresiye darp: Durumu ağır
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Olay akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Yayla Mahallesi’nde tenis kortu önünde yaşandı. İddiaya göre, H. K,, M.K. ve kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişi, Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan’a beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Yerel Pusula Gazetesi'nin haberine göre, aldığı darbelerle yaralanan Ersin Ercan için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralı Ercan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Saldırıya uğrayan Ercan'ın kafasından darbe aldığı, kaburgasının kırıldığı ve akciğerinin zedelendiği öğrenildi. 

Polis, saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Hakan K., Mustafa K. ve ismi tespit edilemeyen üçüncü kişiyi arıyor. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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