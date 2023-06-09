Menzil Tarikatı'nın Türkiye'deki tehlikesi: 'Devletin kurumlarında kadrolaşıyorlar’

09 Haziran 2023 Cuma, 17:32

Fatma Meriç Yılmaz, yıllardır Menzil Cemaati’ne verilen ihalelerde aracı olduğunu yalanlamazken Kızılay Başkanı olacağının konuşulmasıyla birlikte inkara başladı. Cumhuriyet TV’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Canan Kaya, ‘Tıpkı Fethullahçılar gibi devletin kurumlarında kadrolaşıyorlar’ dedi ve tarikate sınırsız bir ihale kapısının açıldığını öne sürdü.