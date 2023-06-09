Menzil Tarikatı'nın Türkiye'deki tehlikesi: 'Devletin kurumlarında kadrolaşıyorlar’

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Fatma Meriç Yılmaz’ın Kızılay Başkanı olacağının konuşulması üzerine gündeme tekrar oturan Menzil Cemaati’ne ilişkin detayları Gazeteci-Yazar Canan Kaya, Cumhuriyet TV’ye anlattı. Kaya, 'Fatma Meriç Yılmaz'ın basamak atlaması nasıl bu kadar kolay oldu?' diyerek tarikate sınırsız bir ihale kapısının açıldığını öne sürdü.

Beste Çelik
09 Haziran 2023 Cuma, 17:32

Fatma Meriç Yılmaz, yıllardır Menzil Cemaati’ne verilen ihalelerde aracı olduğunu yalanlamazken Kızılay Başkanı olacağının konuşulmasıyla birlikte inkara başladı. Cumhuriyet TV’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Canan Kaya, ‘Tıpkı Fethullahçılar gibi devletin kurumlarında kadrolaşıyorlar’ dedi ve  tarikate sınırsız bir ihale kapısının açıldığını öne sürdü.

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