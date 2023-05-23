Gazeteci Sanlı Ergin yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:35

Güncelleme: 23.05.2023 - 13:35

Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Ergin, başta Hürriyet olmak üzere çok sayıda yayında görsel yönetmenlik yaptı. Sanlı Ergin, Hürriyet ve Milliyet'in genel yayın yönetmenliklerini de yapan Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in de kardeşiydi.

Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan Ergin'e süratle kuvvetli bir tedavi başlatıldı. Ancak tedavi sürecinde bağışıklık sistemi zorlanan Sanlı Ergin kurtarılamadı.

TGC'DEN MESAJ

TGC Yönetim Kurulu Sanlı Ergin’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Mesajda "Değerli meslektaşımız Sanlı Ergin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize ve Cemiyetimize başarıyla hizmet eden Sanlı Ergin’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanlı Ergin’in cenazesi 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü öğle namazının ardından Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nden alınarak Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SANLI ERGİN KİMDİR?

1964 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1982 yılında Cumhuriyet’te başladı. 1984-1987 yılları arasında Cumhuriyet’te sayfa tasarımcısı olarak görev aldı. Ekonomik Panorama Dergisi’nde, Hürriyet Gazetesi’nde Sayfa Tasarım ve Haftasonu Ekleri Görsel Yönetmeni olarak çalıştı.

2008-2014 yılları arasında Habertürk Gazetesi’nde Görsel Yönetmen olarak bulundu. Mesleğini Posta Gazetesi’nin Hafta Sonu eklerinde sayfa tasarımcısı olarak sürdürüyordu. Sürekli Basın Kartı sahibi Sanlı Ergin iki çocuk babasıydı.