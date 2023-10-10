MHP'li yönetici Sinan Ateş savcısıyla görüştü iddiası!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:39

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:15

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında savcıların değişmesinin ardından dikkat çekici gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Adliye kulislerine de yansıyan iddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, soruşturmanın yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun ile Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yönter'in soruşturmada tutuklu bazı MHP’lilerin tahliyesini istediği öne sürüldü. Tahliyelere karşı çıkan Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile tartışan Altun'un ise soruşturmadan ayrılarak izne çıktığı bildirildi.

DW Türkçe muhabiri, görüşmeyi öğrenmesi üzerine "cevap hakkı" kapsamında Ahmet Altun'a mesaj atarak görüşmeyi sordu. Altun mesajı okumasına rağmen soruya yanıt vermedi.

Geçen Cuma günü de Ahmet Altun'un Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını bıraktığı ve izne ayrıldığı öğrenildi. Kulislerde, Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un, Başsavcı Ahmet Akça ile dosya nedeniyle tartıştığı konuşuluyor. Altun'un bazı isimlerin tahliyesi yönünde girişimde bulunacağını söylemesi üzerine Ahmet Akça'nın buna karşı çıktığı ve "şüpheliler lehine yeni delil olmadığına" dikkat çektiği öğrenildi. Başsavcı Akça'nın tahliyelere karşı durması üzerine Altun'un dosyayı bıraktığı ve izne çıktığı bildirildi.

KİLİT İSİM SERDAR ÖKTEM

MHP'nin tahliyesini istediği şüphelilerden Serdar Öktem, Ateş cinayeti ile ilgili olarak halen cezaevinde bulunuyor. MHP'li Avukat Öktem, Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinin başında geliyor.

Gözaltına alındığında telefonunun şifresini polislere vermeyen Öktem'in cinayeti organize eden İstanbul ekibi ile Ankara ayağındaki tutuklu Ülkü Ocakları yöneticileri arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olduğu öne sürülüyor.

YÖNTER'İN DANIŞMANINDAN İDDİALARA YANIT

İddialarla ilgili olarak Yönter'in makamında görevli olan Meclis danışmanı, "Ahmet Altun'u tanırız, ancak böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Yargı bağımsız" diyerek iddiaları yalanladı.

YÖNTER'DEN HABERİ YAPAN GAZETECİYE HAKARET: ŞEREFSİZSİN

İzzet Ulvi Yönter, iddiayı haberleştiren gazeteci Alican Uludağ'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

Yönter'in paylaşımı şu şekilde:

"Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız…"

Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız… https://t.co/DEIcLyCUMq — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) October 10, 2023

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANMIŞTI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

OLCAY KILAVUZ DA SORUŞTURMADA YER ALIYOR

Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girmişti.