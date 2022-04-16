Gazetecilerden 'tasarruf tedbirleri' tepkisi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 15:32

Hükümet’in 2021 yılında çıkardığı “Tasarruf Genelgesi ”ekonomik darboğaz içindeki yerel basını, tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan “Tasarruf Genelgesi” ile ilgili çözüm bekleyen yerel gazeteler artık seslerinin duyulmasını istiyor. Bu amaçla Tekirdağ’da faaliyet gösteren basın mensupları bir basın açıklaması yaparak, genelgenin kaldırılmasını istedi.

Hasan Ali Yücel Meydanı’nda bir araya gelen gazeteciler adına Süleymanpaşa Basın Mensupları Deneği Başkanı Abdullah Yalçın ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal birer konuşma yaptı.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın, yerel basının 30 Haziran’da yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi ile daha da zor bir döneme girdiğini belirtti.

Tasarruf tedbiri adı altında alınan kararın işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzdüğünü aktaran Yalçın; “Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelere uygulanan kararın ardından; birçok gazete kapanırken, bazıları ise kadrolarını küçültmeye çalışarak, çözüm aramaktadır. Genelgenin sonuçlarından herkes etkilenmiştir. Bazı meslektaşlarımız işsiz kalırken, küçülme kararı alınan kuruluşlarda ise iş yükü artmış. Kamuya nitelikli haber ulaştırılması zorlaşmıştır. Kamunun bilgi almasını sağlayan, kamu yararı güden medya kuruluşlarının asli görevini yerine getirmesine ket vurulmuştur” dedi.

"KARAR, TÜM TOPLUMUN ZARARINADIR"

“Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu?” diyen Yalçın, gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu kararın, tüm toplumun zararına olduğunu ve pandemi, ekonomik kriz, dijitalleşme ile büyük zorluklar yaşayan yerel basına ölümcül bir darbe vurduğunu dile getirdi.

"KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Yerel gazetelerin devletten destek beklerken, bu genelge ile nefes alamaz hâle geldiğinin altını çizen Yalçın; “Devletin başka kalemlerdeki masraflar yerine sadece gazeteler üzerinden tasarrufa gitmesi yerel medyanın adeta idam fermanı olmuştur. Toplumun gelişimi ve doğru bilgiye ulaşması için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesi doğru değildir ve kabul edilemez. Bilgi edinmek, haber almak en temel ihtiyaçken, bilgiye ulaşmak zorlaştırılmamalıdır. Demokrasinin gereği olan haber alma hakkına ulaşmak ve basının işlevini yerine getirebilmesine ilişkin koşulların oluşturulması yönetenlerin görevidir. Eğer; basına ilişkin tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa, tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Basına uygulanan tasarruf, hava gibi su gibi en temel ihtiyaç olan bilgiye ulaşmaya uygulanan bir tasarruf, demokrasiye uygulanan bir tasarruftur. Bir an önce söz konusu karardan vazgeçilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal ise konuşmasında, kararla ilgili görüşmelerde sorunun çözüleceğine ilişkin söz verildiğini fakat neticeye varılamadığını belirtti.

Genelge ile ilgili olarak Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ile görüşemediklerini belirten Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal, şunları kaydetti:

“Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak 3 veya 4 büyük bürokratla görüştük. Devletle görüştük, hükümetin kendisiyle görüştük. Ancak çok enteresandır ki bizimle ilgili olan İletişim ve Daire Başkanı Fahrettin Altun ile görüşmedik. Biz bütün partilerin genel başkanlarıyla hepsiyle görüşerek randevu istedik, bizlerle görüştüler. Barolar Birliği de bunun içerisinde, yanımızda olmak istediler. Ancak bizim muhatabımız olan Fahrettin Altun ile biz görüşemedik. Hükümet nezdinde İbrahim Kalın ile bir saat, iki saat görüşmemiz oldu. Bu sorunu çözecekleri sözünü de verdiler. ‘Cumhurbaşkanımızla görüşerek mutlaka bu sorun çözülecektir’ dedi. Arkasından İYİ Parti, CHP genel başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Ancak bir türlü bir neticeye varamadık. Ben bu acının bir an önce dindirilmesini bekliyorum.”

“TASARRUF GENELGE”Sİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de geçen yıl haziran ayında yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle kamu kurum ve kuruluşlarının, kütüphane ve medya takibi birimleri dışında günlük gazete alması yasaklanmıştı. Genelgeyle ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının, kurum faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlar dışında gazetelere reklam vermesinin önüne geçilmişti.