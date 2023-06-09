Gazetecilerden Yargıtay’a Can Atalay çağrısı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:14

14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ardından TBMM’nin 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Atalay’ın cezaevinde tutulmasına karşı 210 basın emekçisi ortak bir açıklama yayımladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ve gazetemizin yazarlarının da imzacıları arasında yer aldığı metinde, basın emekçilerinin halkın haber alma özgürlüğü kadar, halkın seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıktığı kaydedildi.

“HATAY HALKININ İRADESİNİN GASBEDİLMESİDİR”

Atalay’ın keyfi ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğu ifade edilen açıklamada Anayasa’nın 83. maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü keyfi şekilde uygulamamaktadır. Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, Hatay halkının iradesinin gasbedilmesidir. Anayasa’ya aykırı olan bu durumda, kişi hürriyeti ve güvenliği engellenmekte olup, aynı zamanda da seçmenlerin temsil edilme hakları ihlal edilmektedir.

Bu keyfi hukuksuzluk, gazetecilere yönelik her türlü engelleme, baskı, şiddet ve tutuklamada da kendini tekrar tekrar göstermektedir. Anayasa’yla güvence altına alınan hakların hukuksuz şekilde engellenmesi ve ihlal edilmesi, aynı zamanda basın özgürlüğü için de bir tehdit oluşturmaktadır. Basın emekçileri olarak, hukuksuzluğa bir bütün olarak karşı çıkıyor; halkın haber alma özgürlüğü kadar, seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıkıyoruz.

Seçilmiş bir milletvekili olarak Can Atalay’ın yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının gözetilerek Anayasa’nın açık hükmünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz.”

Bildiriye imza atan gazeteciler şu şekilde:

1. Abdulkadir Polat

2. Adnan Bilen

3. Ahmet Hilmi Hacaloğlu

4. Akın Art

5. Alev Olgay

6. Ali Çadırcı

7. Ali Demir

8. Ali Duran Topuz

9. Ali Kemal Erdem

10. Ali Taş

11. Anıl Boduç

12. Asuman Yaşar

13. Atakan Sönmez

14. Attila Aşut

15. Ayşenur Önal

16. Bahadır Özgür

17. Banu Tuna

18. Baransel Ağca

19. Barış Pehlivan

20. Barış Terkoğlu

21. Barış Yarkadaş

22. Batuhan Avakado

23. Batuhan Batan

24. Batuhan Yavuz

25. Bereket Kar

26. Berivan Altan

27. Berivan Kaya

28. Bilge Seçkin Çetinkaya

29. Burçin Antep

30. Büşra Ağaç

31. Can Bedros Çapar

32. Can Dündar

33. Canan Coşkun

34. Canboray Soykan

35. Cansel Erten Kurt

36. Ceren İskit

37. Cevher Zengin

38. Ceylan Sağlam

39. Cihan Güner

40. Cihan Mert

41. Çağatan Akyol

42. Çağrı Sarı

43. Çetin Yılmaz

44. Denizcan Abay

45. Derya Doğan

46. Derya Okatan

47. Dilan Güneş Baskan

48. Dilara Özden

49. Dilek Dindar

50. Dilek Sarıgül

51. Dilek Şen

52. Diren Çelik

53. Diren Keser

54. Dürdane Kırçuval

55. Ece Erisev

56. Edanur Tanış

57. Edibe Leyla Vural

58. Ege Çokcoşkun

59. Elif Akgül

60. Elif Bayburt

61. Elif Çetiner

62. Elif Ilgaz

63. Emin Çapa

64. Emin Mert Odabaş

65. Emre Orman

66. Emrullah Acar

67. Erdoğan Alayumat

68. Eren Dağıstanlı

69. Eren Güvendik

70. Erol Önderoğlu

71. Ersan Kınık

72. Ersin Yegane

73. Ertürk Yılmaz

74. Esin Türken

75. Esra Soybir

76. Eylem Nazlıer

77. Faruk Eren

78. Fatih Ertürk

79. Fatih Saygın

80. Fatma Yörür

81. Fatoş Erdoğan

82. Fazıl Alp Akiş

83. Ferhan Sivri Avcı

84. Fırat Fıstık

85. Fikri Cinokur

86. Filiz Gazi

87. Furkan Kayacık

88. Gamze Altunay

89. Gamze Elvan

90. Gamzegül Kızılcık Aykanat

91. Gökay Başcan

92. Gökhan Biçici

93. Gökhan Durmuş

94. Gözde Demirbilek

95. Gözde Meydan

96. Gül Kesmen

97. Gürhan Ertür

98. Güven Gök

99. Hadika Beliz

100. Hakkı Özdal

101. Hasan Hınıslı

102. Hasari Serhat Çelik

103. Hayri Demir

104. Hayri Tunç

105. Hikmet Adal

106. Hikmet Durgun

107. Hüseyin Naval

108. Ismahan Simge Sarı

109. Işın Eliçin

110. İdris Özyol

111. İrfan Değirmenci

112. İsmail Cengiz Mumcu

113. İzel Sezer

114. Kemal Avcı

115. Kemal Bozkurt

116. Kerim Eren

117. M. İrem Afşin

118. Maaz İbrahimoğlu

119. Mahir Baş

120. Mahmut Altıntaş

121. Mahmut Gündüz

122. Mehmet Emin Dağlı

123. Mehmet Fırat Özgür

124. Mehmet Kızmaz

125. Mehmet Şafak Sarı

126. Melike Çapan

127. Meltem Akyol

128. Meriç Şenyüz

129. Mert Can Bükülmez

130. Mert Cengiz

131. Mert Eskisındı

132. Meryem Yıldırım

133. Mısra Gedik

134. Murat Ağırel

135. Murat Büyükyılmaz

136. Murat İnceoğlu

137. Murat Kaspar

138. Murat Sercan Subaşı

139. Musa Özuğurlu

140. Mustafa Hoş

141. Mustafa Kara

142. Mustafa Tekin

143. Mustafa Ünlü

144. Nazan Özcan

145. Nazım Alpman

146. Nazire Gülenay

147. Nurcan Etik

148. Nurcan Gökdemir

149. Nurullah Emektar

150. Nüket Gelegen

151. Oğuz Bakır

152. Okan Durur

153. Onur Dalar

154. Onur Öncü

155. Onur Özgen

156. Onur Şahin

157. Osman Çaklı

158. Osman Köse

159. Ozan Demiriz

160. Ozan Gündoğdu

161. Ozan Mercan

162. Örsan Karasakal

163. Özge Bozkurt

164. Özge Budak

165. Özge Uyanık

166. Özgür Deniz Kaya

167. Özgür Söylemez

168. Özlem Gürses

169. Özlem Kara

170. Pakrat Estukyan

171. Pınar Gayıp

172. Rahmi Yıldırım

173. Ruken Tuncel

174. Sadık Karakuloğlu

175. Saim Tokaçoğlu

176. Sait Sırdaş

177. Saliha Yayla

178. Selvi Sarıtaç

179. Semih Gümüş

180. Seran Vreskala

181. Sercan C. Güler

182. Seren Sabuncu

183. Seyhan Avşar

184. Sıla Arabacıoğlu

185. Sibel Yıldırım

186. Sinan Tartanoğlu

187. Sinem Siklon

188. Soner Bahadır

189. Sultan Eylem Keleş

190. Şirin Payzın

191. Timur Soykan

192. Tolga Balcı

193. Tugay Candan

194. Tuğçe Yılmaz

195. Tuğrul Eryılmaz

196. Tuncer Kalaycı

197. Turgut Dedeoğlu

198. Umur Talu

199. Umut Taştan

200. Umut Yıldız

201. Ümit Kartal

202. Ünsal Ünlü

203. Vecih Cuzdan

204. Vural Nasuhbeyoğlu

205. Yadigar Aygün

206. Yakup Telci

207. Yeşer Sarıyıldız

208. Yıldız Tar

209. Yusuf Belek

210. Zübeyde Sarı