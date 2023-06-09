Gazetecilerden Yargıtay’a Can Atalay çağrısı

Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın, TİP Hatay Milletvekili olarak seçilmesi, mazbatasını alması ve TBMM’ye kaydının yapılmasına rağmen hala cezaevinde tutulmasına itiraz eden 210 basın emekçisi, ortak çağrı metni yayımlayarak Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:14
Gazetecilerden Yargıtay’a Can Atalay çağrısı
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14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ardından TBMM’nin 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Atalay’ın cezaevinde tutulmasına karşı 210 basın emekçisi ortak bir açıklama yayımladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ve gazetemizin yazarlarının da imzacıları arasında yer aldığı metinde, basın emekçilerinin halkın haber alma özgürlüğü kadar, halkın seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıktığı kaydedildi.

“HATAY HALKININ İRADESİNİN GASBEDİLMESİDİR”

Atalay’ın keyfi ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğu ifade edilen açıklamada Anayasa’nın 83. maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: 

“Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü keyfi şekilde uygulamamaktadır. Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, Hatay halkının iradesinin gasbedilmesidir. Anayasa’ya aykırı olan bu durumda, kişi hürriyeti ve güvenliği engellenmekte olup, aynı zamanda da seçmenlerin temsil edilme hakları ihlal edilmektedir. 

Bu keyfi hukuksuzluk, gazetecilere yönelik her türlü engelleme, baskı, şiddet ve tutuklamada da kendini tekrar tekrar göstermektedir. Anayasa’yla güvence altına alınan hakların hukuksuz şekilde engellenmesi ve ihlal edilmesi, aynı zamanda basın özgürlüğü için de bir tehdit oluşturmaktadır. Basın emekçileri olarak, hukuksuzluğa bir bütün olarak karşı çıkıyor; halkın haber alma özgürlüğü kadar, seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıkıyoruz.

Seçilmiş bir milletvekili olarak Can Atalay’ın yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının gözetilerek Anayasa’nın açık hükmünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz.”

Bildiriye imza atan gazeteciler şu şekilde:

    1. Abdulkadir Polat

    2. Adnan Bilen

    3. Ahmet Hilmi Hacaloğlu

    4. Akın Art

    5. Alev Olgay

    6. Ali Çadırcı

    7. Ali Demir

    8. Ali Duran Topuz

    9. Ali Kemal Erdem

    10. Ali Taş 

    11. Anıl Boduç

    12. Asuman Yaşar 

    13. Atakan Sönmez

    14. Attila Aşut

    15. Ayşenur Önal

    16. Bahadır Özgür 

    17. Banu Tuna

    18. Baransel Ağca

    19. Barış Pehlivan

    20. Barış Terkoğlu 

    21. Barış Yarkadaş

    22. Batuhan Avakado

    23. Batuhan Batan

    24. Batuhan Yavuz

    25. Bereket Kar

    26. Berivan Altan

    27. Berivan Kaya 

    28. Bilge Seçkin Çetinkaya 

    29. Burçin Antep

    30. Büşra Ağaç

    31. Can Bedros Çapar 

    32. Can Dündar

    33. Canan Coşkun

    34. Canboray Soykan 

    35. Cansel Erten Kurt

    36. Ceren İskit

    37. Cevher Zengin 

    38. Ceylan Sağlam

    39. Cihan Güner 

    40. Cihan Mert

    41. Çağatan Akyol

    42. Çağrı Sarı 

    43. Çetin Yılmaz

    44. Denizcan Abay

    45. Derya Doğan

    46. Derya Okatan

    47. Dilan Güneş Baskan

    48. Dilara Özden

    49. Dilek Dindar 

    50. Dilek Sarıgül

    51. Dilek Şen

    52. Diren Çelik 

    53. Diren Keser

    54. Dürdane Kırçuval 

    55. Ece Erisev

    56. Edanur Tanış

    57. Edibe Leyla Vural

    58. Ege Çokcoşkun

    59. Elif Akgül

    60. Elif Bayburt

    61. Elif Çetiner 

    62. Elif Ilgaz

    63. Emin Çapa

    64. Emin Mert Odabaş

    65. Emre Orman 

    66. Emrullah Acar

    67. Erdoğan Alayumat 

    68. Eren Dağıstanlı

    69. Eren Güvendik

    70. Erol Önderoğlu 

    71. Ersan Kınık

    72. Ersin Yegane

    73. Ertürk Yılmaz 

    74. Esin Türken

    75. Esra Soybir

    76. Eylem Nazlıer

    77. Faruk Eren

    78. Fatih Ertürk

    79. Fatih Saygın

    80. Fatma Yörür

    81. Fatoş Erdoğan 

    82. Fazıl Alp Akiş

    83. Ferhan Sivri Avcı

    84. Fırat Fıstık

    85. Fikri Cinokur

    86. Filiz Gazi

    87. Furkan Kayacık

    88. Gamze Altunay

    89. Gamze Elvan

    90. Gamzegül Kızılcık Aykanat 

    91. Gökay Başcan

    92. Gökhan Biçici

    93. Gökhan Durmuş

    94. Gözde Demirbilek

    95. Gözde Meydan

    96. Gül Kesmen

    97. Gürhan Ertür 

    98. Güven Gök

    99. Hadika Beliz

    100. Hakkı Özdal

    101. Hasan Hınıslı 

    102. Hasari Serhat Çelik 

    103. Hayri Demir

    104. Hayri Tunç 

    105. Hikmet Adal 

    106. Hikmet Durgun 

    107. Hüseyin Naval 

    108. Ismahan Simge Sarı

    109. Işın Eliçin

    110. İdris Özyol

    111. İrfan Değirmenci

    112. İsmail Cengiz Mumcu 

    113. İzel Sezer

    114. Kemal Avcı

    115. Kemal Bozkurt 

    116. Kerim Eren

    117. M. İrem Afşin

    118. Maaz İbrahimoğlu

    119. Mahir Baş 

    120. Mahmut Altıntaş 

    121. Mahmut Gündüz

    122. Mehmet Emin Dağlı 

    123. Mehmet Fırat Özgür

    124. Mehmet Kızmaz 

    125. Mehmet Şafak Sarı

    126. Melike Çapan

    127. Meltem Akyol

    128. Meriç Şenyüz

    129. Mert Can Bükülmez

    130. Mert Cengiz

    131. Mert Eskisındı

    132. Meryem Yıldırım

    133. Mısra Gedik

    134. Murat Ağırel

    135. Murat Büyükyılmaz

    136. Murat İnceoğlu

    137. Murat Kaspar

    138. Murat Sercan Subaşı

    139. Musa Özuğurlu

    140. Mustafa Hoş

    141. Mustafa Kara

    142. Mustafa Tekin

    143. Mustafa Ünlü 

    144. Nazan Özcan 

    145. Nazım Alpman

    146. Nazire Gülenay 

    147. Nurcan Etik

    148. Nurcan Gökdemir

    149. Nurullah Emektar

    150. Nüket Gelegen

    151. Oğuz Bakır 

    152. Okan Durur 

    153. Onur Dalar

    154. Onur Öncü

    155. Onur Özgen

    156. Onur Şahin

    157. Osman Çaklı

    158. Osman Köse 

    159. Ozan Demiriz

    160. Ozan Gündoğdu

    161. Ozan Mercan

    162. Örsan Karasakal

    163. Özge Bozkurt 

    164. Özge Budak

    165. Özge Uyanık

    166. Özgür Deniz Kaya

    167. Özgür Söylemez 

    168. Özlem Gürses

    169. Özlem Kara

    170. Pakrat Estukyan

    171. Pınar Gayıp

    172. Rahmi Yıldırım

    173. Ruken Tuncel 

    174. Sadık Karakuloğlu 

    175. Saim Tokaçoğlu

    176. Sait Sırdaş

    177. Saliha Yayla 

    178. Selvi Sarıtaç 

    179. Semih Gümüş

    180. Seran Vreskala

    181. Sercan C. Güler

    182. Seren Sabuncu 

    183. Seyhan Avşar

    184. Sıla Arabacıoğlu

    185. Sibel Yıldırım

    186. Sinan Tartanoğlu

    187. Sinem Siklon 

    188. Soner Bahadır 

    189. Sultan Eylem Keleş

    190. Şirin Payzın

    191. Timur Soykan 

    192. Tolga Balcı 

    193. Tugay Candan

    194. Tuğçe Yılmaz

    195. Tuğrul Eryılmaz

    196. Tuncer Kalaycı

    197. Turgut Dedeoğlu

    198. Umur Talu 

    199. Umut Taştan

    200. Umut Yıldız

    201. Ümit Kartal

    202. Ünsal Ünlü

    203. Vecih Cuzdan 

    204. Vural Nasuhbeyoğlu 

    205. Yadigar Aygün 

    206. Yakup Telci

    207. Yeşer Sarıyıldız

    208. Yıldız Tar

    209. Yusuf Belek

    210. Zübeyde Sarı


Can Atalay gazeteciler DİSK TGS TİP

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