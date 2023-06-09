Gazetecilerden Yargıtay’a Can Atalay çağrısı
Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın, TİP Hatay Milletvekili olarak seçilmesi, mazbatasını alması ve TBMM’ye kaydının yapılmasına rağmen hala cezaevinde tutulmasına itiraz eden 210 basın emekçisi, ortak çağrı metni yayımlayarak Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırdı.
14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin ardından TBMM’nin 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.
Atalay’ın cezaevinde tutulmasına karşı 210 basın emekçisi ortak bir açıklama yayımladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ve gazetemizin yazarlarının da imzacıları arasında yer aldığı metinde, basın emekçilerinin halkın haber alma özgürlüğü kadar, halkın seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıktığı kaydedildi.
“HATAY HALKININ İRADESİNİN GASBEDİLMESİDİR”
Atalay’ın keyfi ve hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğu ifade edilen açıklamada Anayasa’nın 83. maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
“Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü keyfi şekilde uygulamamaktadır. Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, Hatay halkının iradesinin gasbedilmesidir. Anayasa’ya aykırı olan bu durumda, kişi hürriyeti ve güvenliği engellenmekte olup, aynı zamanda da seçmenlerin temsil edilme hakları ihlal edilmektedir.
Bu keyfi hukuksuzluk, gazetecilere yönelik her türlü engelleme, baskı, şiddet ve tutuklamada da kendini tekrar tekrar göstermektedir. Anayasa’yla güvence altına alınan hakların hukuksuz şekilde engellenmesi ve ihlal edilmesi, aynı zamanda basın özgürlüğü için de bir tehdit oluşturmaktadır. Basın emekçileri olarak, hukuksuzluğa bir bütün olarak karşı çıkıyor; halkın haber alma özgürlüğü kadar, seçme ve seçilme hakkı ile temsiliyet hakkına da sahip çıkıyoruz.
Seçilmiş bir milletvekili olarak Can Atalay’ın yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının gözetilerek Anayasa’nın açık hükmünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz.”
Bildiriye imza atan gazeteciler şu şekilde:
1. Abdulkadir Polat
2. Adnan Bilen
3. Ahmet Hilmi Hacaloğlu
4. Akın Art
5. Alev Olgay
6. Ali Çadırcı
7. Ali Demir
8. Ali Duran Topuz
9. Ali Kemal Erdem
10. Ali Taş
11. Anıl Boduç
12. Asuman Yaşar
13. Atakan Sönmez
14. Attila Aşut
15. Ayşenur Önal
16. Bahadır Özgür
17. Banu Tuna
18. Baransel Ağca
19. Barış Pehlivan
20. Barış Terkoğlu
21. Barış Yarkadaş
22. Batuhan Avakado
23. Batuhan Batan
24. Batuhan Yavuz
25. Bereket Kar
26. Berivan Altan
27. Berivan Kaya
28. Bilge Seçkin Çetinkaya
29. Burçin Antep
30. Büşra Ağaç
31. Can Bedros Çapar
32. Can Dündar
33. Canan Coşkun
34. Canboray Soykan
35. Cansel Erten Kurt
36. Ceren İskit
37. Cevher Zengin
38. Ceylan Sağlam
39. Cihan Güner
40. Cihan Mert
41. Çağatan Akyol
42. Çağrı Sarı
43. Çetin Yılmaz
44. Denizcan Abay
45. Derya Doğan
46. Derya Okatan
47. Dilan Güneş Baskan
48. Dilara Özden
49. Dilek Dindar
50. Dilek Sarıgül
51. Dilek Şen
52. Diren Çelik
53. Diren Keser
54. Dürdane Kırçuval
55. Ece Erisev
56. Edanur Tanış
57. Edibe Leyla Vural
58. Ege Çokcoşkun
59. Elif Akgül
60. Elif Bayburt
61. Elif Çetiner
62. Elif Ilgaz
63. Emin Çapa
64. Emin Mert Odabaş
65. Emre Orman
66. Emrullah Acar
67. Erdoğan Alayumat
68. Eren Dağıstanlı
69. Eren Güvendik
70. Erol Önderoğlu
71. Ersan Kınık
72. Ersin Yegane
73. Ertürk Yılmaz
74. Esin Türken
75. Esra Soybir
76. Eylem Nazlıer
77. Faruk Eren
78. Fatih Ertürk
79. Fatih Saygın
80. Fatma Yörür
81. Fatoş Erdoğan
82. Fazıl Alp Akiş
83. Ferhan Sivri Avcı
84. Fırat Fıstık
85. Fikri Cinokur
86. Filiz Gazi
87. Furkan Kayacık
88. Gamze Altunay
89. Gamze Elvan
90. Gamzegül Kızılcık Aykanat
91. Gökay Başcan
92. Gökhan Biçici
93. Gökhan Durmuş
94. Gözde Demirbilek
95. Gözde Meydan
96. Gül Kesmen
97. Gürhan Ertür
98. Güven Gök
99. Hadika Beliz
100. Hakkı Özdal
101. Hasan Hınıslı
102. Hasari Serhat Çelik
103. Hayri Demir
104. Hayri Tunç
105. Hikmet Adal
106. Hikmet Durgun
107. Hüseyin Naval
108. Ismahan Simge Sarı
109. Işın Eliçin
110. İdris Özyol
111. İrfan Değirmenci
112. İsmail Cengiz Mumcu
113. İzel Sezer
114. Kemal Avcı
115. Kemal Bozkurt
116. Kerim Eren
117. M. İrem Afşin
118. Maaz İbrahimoğlu
119. Mahir Baş
120. Mahmut Altıntaş
121. Mahmut Gündüz
122. Mehmet Emin Dağlı
123. Mehmet Fırat Özgür
124. Mehmet Kızmaz
125. Mehmet Şafak Sarı
126. Melike Çapan
127. Meltem Akyol
128. Meriç Şenyüz
129. Mert Can Bükülmez
130. Mert Cengiz
131. Mert Eskisındı
132. Meryem Yıldırım
133. Mısra Gedik
134. Murat Ağırel
135. Murat Büyükyılmaz
136. Murat İnceoğlu
137. Murat Kaspar
138. Murat Sercan Subaşı
139. Musa Özuğurlu
140. Mustafa Hoş
141. Mustafa Kara
142. Mustafa Tekin
143. Mustafa Ünlü
144. Nazan Özcan
145. Nazım Alpman
146. Nazire Gülenay
147. Nurcan Etik
148. Nurcan Gökdemir
149. Nurullah Emektar
150. Nüket Gelegen
151. Oğuz Bakır
152. Okan Durur
153. Onur Dalar
154. Onur Öncü
155. Onur Özgen
156. Onur Şahin
157. Osman Çaklı
158. Osman Köse
159. Ozan Demiriz
160. Ozan Gündoğdu
161. Ozan Mercan
162. Örsan Karasakal
163. Özge Bozkurt
164. Özge Budak
165. Özge Uyanık
166. Özgür Deniz Kaya
167. Özgür Söylemez
168. Özlem Gürses
169. Özlem Kara
170. Pakrat Estukyan
171. Pınar Gayıp
172. Rahmi Yıldırım
173. Ruken Tuncel
174. Sadık Karakuloğlu
175. Saim Tokaçoğlu
176. Sait Sırdaş
177. Saliha Yayla
178. Selvi Sarıtaç
179. Semih Gümüş
180. Seran Vreskala
181. Sercan C. Güler
182. Seren Sabuncu
183. Seyhan Avşar
184. Sıla Arabacıoğlu
185. Sibel Yıldırım
186. Sinan Tartanoğlu
187. Sinem Siklon
188. Soner Bahadır
189. Sultan Eylem Keleş
190. Şirin Payzın
191. Timur Soykan
192. Tolga Balcı
193. Tugay Candan
194. Tuğçe Yılmaz
195. Tuğrul Eryılmaz
196. Tuncer Kalaycı
197. Turgut Dedeoğlu
198. Umur Talu
199. Umut Taştan
200. Umut Yıldız
201. Ümit Kartal
202. Ünsal Ünlü
203. Vecih Cuzdan
204. Vural Nasuhbeyoğlu
205. Yadigar Aygün
206. Yakup Telci
207. Yeşer Sarıyıldız
208. Yıldız Tar
209. Yusuf Belek
210. Zübeyde Sarı
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