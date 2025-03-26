Gazetecilere ve siyasilere operasyon: Barış İnce 3 gündür gözaltında

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:40

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protesto gösterileri sürerken, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik gözaltılar da devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteci-yazar Barış İnce hâlâ özgürlüğünden mahrum. İnce’nin avukatı Çağdaş Bülbül, müvekkilinin durumuna ilişkin Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

“3 GÜNDÜR EMNİYETTE, ADLİYEYE SEVK EDİLMEDİ”

Barış İnce'nin avukatı Çağdaş Bülbül, süreci şu sözlerle aktardı:

“Müvekkilimiz ve arkadaşımız Barış İnce, 24 Mart sabahı evine yapılan operasyonla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İzmir’de gerçekleştirilen bu operasyon sonrası Barış İnce, 3 gündür Bozyaka Emniyet Amirliği’nde gözaltında tutuluyor.

25 Mart akşamı itibariyle emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Ancak benzer kapsamda gözaltına alınan diğer yurttaşların ifadeleri henüz tamamlanmadığı için Barış İnce şu ana dek adliyeye sevk edilmedi. Gün içerisinde bu yönde bir gelişme yaşanmasını bekliyoruz.”

“İNCE’NİN SAĞLIĞI VE MORALİ YERİNDE”

Avukat Bülbül, “Sağlığı ve morali yerinde. Zaten kendisiyle birlikte gözaltında bulunan diğer yurttaşlarımız da aynı şekilde dayanışma içerisinde. Bizler de avukatları olarak, anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı için gözaltına alınan bir gazetecinin daha fazla özgürlüğünden mahrum bırakılmaması için mücadele ediyoruz” dedi.

“GAZETECİLİK YARGILANAMAZ”

Açıklamasında sürecin siyasi yönüne de dikkat çeken Bülbül, şunları söyledi:

“Bu operasyonun hukuki bir yönü yok. Tamamen siyasi ve iktidar talimatlı bir süreçle karşı karşıyayız. Müvekkilimiz Barış İnce’yi ya da gözaltına alınan ve tutuklanan hiçbir yurttaşımızı bu yöntemlerle yıldıramazlar. Bu bilincin farkındayız. Oluşan kamuoyu baskısı ve toplumda ortaya çıkan tepki de bunun en net göstergesi.”

“BARIŞ İNCE YALNIZ DEĞİLDİR”

Bülbül, “Umut ediyoruz ki, çok kısa sürede Barış İnce başta olmak üzere gözaltında ya da tutuklu bulunan tüm yurttaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak.Tekrar ve önemle ifade etmek isteriz ki; gazetecilik yaptığı ve anayasal bir hakkını kullandığı için gözaltında olan müvekkilimiz Barış İnce yalnız değildir. Derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERE GÖZALTI VE TUTUKLAMA DALGASI

Barış İnce’ye yönelik operasyonun yanı sıra, İstanbul’daki protesto gösterilerini takip eden gazeteciler de hedef alınmıştı. AFP, Now Haber, İBB ve belediye muhabirlerinden oluşan 7 gazeteci önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerine tutuklandılar.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise yaşananlara tepki göstererek, “İşimiz gazetecilik, soruyoruz: Bu karar talimatla mı çıktı?” açıklamasında bulunmuştu.