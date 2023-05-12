Gazetecilerin davası 2 Kasım'a ertelendi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

İddianamede gazetecilere yöneltilen suçlamaya 3 Aralık 2020 tarihinde Independent Türkçe’nin web sitesinde yayınlanan ve Can Bursalı’nın Barış Terkoğlu’nun Barış Pehlivan ile birlikte kaleme aldığı Metastaz 2: Cendere isimli kitapta yer alan İnal hakkındaki iddiaları Terkoğlu’na sorduğu söyleşi delil olarak gösteriliyor.

Dün görülen duruşmada aynı konuda açılan dört farklı dosyanın gazetecilerin yargılandığı davanın dosyası ile birleştirildiği belirtildi. Duruşmada iki farklı tanık dinlendi. Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren hâkim, davayı 2 Kasım’a erteledi.

