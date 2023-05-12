Gazetecilerin davası 2 Kasım'a ertelendi

Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu, gazeteci Can Bursalı ve Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikâyeti üzerine “aleni hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın altıncı duruşması dün, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00
Gazetecilerin davası 2 Kasım'a ertelendi
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İddianamede gazetecilere yöneltilen suçlamaya 3 Aralık 2020 tarihinde Independent Türkçe’nin web sitesinde yayınlanan ve Can Bursalı’nın Barış Terkoğlu’nun Barış Pehlivan ile birlikte kaleme aldığı Metastaz 2: Cendere isimli kitapta yer alan İnal hakkındaki iddiaları Terkoğlu’na sorduğu söyleşi delil olarak gösteriliyor.

Dün görülen duruşmada aynı konuda açılan dört farklı dosyanın gazetecilerin yargılandığı davanın dosyası ile birleştirildiği belirtildi. Duruşmada iki farklı tanık dinlendi. Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren hâkim, davayı 2 Kasım’a erteledi.


Barış terkoğlu

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