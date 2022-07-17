Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara’da kendi parasıyla yaptırdığı tek göz yapıya büyük ilgi

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Selanik Türkçesi’nde “koliba” olarak adlandırılan kulübesi, yurttaşların ilgi odağı oldu.

Ankara’nın göbeğindeki Söğütözü Atatürk Evi, 1926’da yapıldı. Atatürk’ün sık sık dinlenmeye gittiği Söğütözü’nde parasını vererek yaptırdığı tek göz yapı, 2000’de dönemin Orman Bakanı Nami Çağan’ın isteğiyle restore edilip müze olarak açıldı. Kulübe, çevresinde gökdelenler ve plazalardan artık gözükmese de söğüt ağaçlarının arasında yurttaşların ilgisini çekiyor. Hasan Rıza Soyak ise “Sık sık oraya gider, bazen orada yemek yer, sonra ot minderli sedire uzanarak rahat, sakin uyurdu” dediği kulübenin yapılmasından önce geçen konuşmayı şöyle anlatıyor:

“Orman çiftliği arazisi içinde, Balgat köyünün altında Söğütözü denilen bir yer vardır; burada oldukça bol su, bir küçük havuz ile ilk zamanlarda belki yüz kadar yetişmiş söğüt ağacı vardı. Atatürk çok beğendiği bu yerde küçük bir köy evi, daha doğrusu, onun değişiyle bir koliba (kulübe) ve çardak yaptırmak istedi. ‘Ya paşam, istediğin bir kulübe olsun, hemen yaparız’ demişler.