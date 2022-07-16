15 Temmuz'un 6. yılında ayıp: Bakanlıkta Atatürk, haritada Kıbrıs yok
İktidar Atatürkçü komutanların müdahalesiyle engellenen darbe girişiminin hemen ardından parti genel merkezi dahil tüm kurumlara Atatürk fotoğrafı astı. Ancak dün iki bakanlık, binalarına ulu önderin fotoğrafını asmadı. İletişim Başkanlığı’nın afişinde ise Kıbrıs haritadan silindi.
Atatürk’ü çeşitli söylemlerle hedef alan iktidar, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiyle birlikte Atatürk’e sığınmış ve AKP Genel Merkezi dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Atatürk fotoğrafı asılmıştı. Ancak aradan geçen altı yılda, Atatürk fotoğrafları azalmaya başladı.
15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında tüm kamu kurumlarının binaların dış cephelerine Türk bayrağı asıldı. Bazı kurumlar Türk bayrağının yanına Atatürk’ün de fotoğrafını asarken bazı bakanlıklar ise bu uygulamayı terk etti.
TÜRK BAYRAĞI YER ALDI
Ankara’da, büyük çoğunluğu Eskişehir Yolu üzerinde bulunan bakanlıklardan bazıları, dış cephesinde Atatürk fotoğrafı kullanmadı. Örneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki Türk bayrağı ve “Mavi Vatan Uğruna” yazılı bir pankart astı. Söz konusu pankart, iki Türk bayrağının ortasında yer aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanında bulunan Dışişleri Bakanlığı’nda ise Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da binasının dış cephesine Atatürk fotoğrafı asmayan bakanlıklardan biri. Bakanlığın dış cephesinde yalnızca bir adet Türk bayrağı yer aldı.
KIBRIS’I SİLDİLER
15 Temmuz öncesi “Türkiye aşkına” sloganıyla çeşitli afişler tasarlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kullandığı bir fotoğrafta Kıbrıs’a yer verilmemesi tepki topladı.
“İstikbal uğruna, Türkiye aşkına” yazılı afişte, bir uydu ile Türkiye ve çevresinin uzaydan görünümü izlenimi verilen görsel yer aldı. Ancak söz konusu görselde, Kıbrıs Adası silindi.
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