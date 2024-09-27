Gazi Üniversitesi’nde TKH üyesine işkence: Zanlılar için 12 ayrı suçlamada bulunuldu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:13

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:14

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi bir TKH üyesinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gençlik kolu Ülkü Ocakları'na mensup kişilerce saldırıya ve işkenceye maruz bırakıldığını duyurdu.

THK’den yapılan açıklamada, işkenceye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulunulduğu da belirtilerek, “23 Eylül Pazartesi günü Ankara'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Beşevler Kampüsü’nde birinci sınıf öğrencisine ‘Gazi Üniversitesi Ülkü Ocakları’ mensubu olarak bilinen kişiler tarafından yarım saat boyunca ağır işkence yapılmıştır. Sayıca kalabalık olan kişiler tarafından TKH üyesinin önce önü kesilmiş, ardından okulun tuvaletine çekilerek burada yaklaşık yarım saat süren psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanmıştır” denildi.

"İLK OLMADIĞI BİLİNMEKTEDİR"

“Ülkü Ocakları mensubu olduğu bilinen; kimliği belirlenen iki, kimliği belirlenemeyen en az dört kişi hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk” denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Akademik bir eğitim kurumu olması gereken üniversite içerisinde bir öğrenciniz psikolojik ve fiziksel saldırı biçimde gerçekleşen işkenceye maruz kalmıştır. Gazi Üniversitesi’nde yaşanan bu olayın ilk olmadığı da bilinmektedir. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı harekete geçmelidir. Gazi Üniversitesi yönetimine, faşist çetenin saldırısına karşı öğrencisini korumak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz.

'BU GÜRUH OKULDAN UZAKLAŞTIRILMALI'

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nı işkencecilerin bulunup yargı önüne çıkarılması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu saldırıyı düzenleyenleri ve niyetlerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere Ankara’nın çoğu üniversitesinde ilerici, yurtsever ve solcu öğrencilere saldıran bu güruh ile ilgili derhal kovuşturma başlatılarak, bunlar okuldan uzaklaştırılmalıdır.

'SUÇ ÇETELERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Beşevler kampüsünde yaşanan işkence olayının üzeri kapatılamaz. Sokaklarda toplumu tehdit eden mafya, çete ve suç makinelerinin varlığı ve üniversitelere kadar girmesi normal karşılanamaz! Bütün ilerici kurumları ve ülkenin aydınlarını üniversitedeki işkenceye karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz! Üniversitelerde mafyatik yöntemlere özenen bu tür suç çetelerine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Üniversitelerde ve ülkemizin dört bir yanında eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinden bir adım geri adım atmayacağız! Bu ülkenin gençleri sahipsiz değildir!”

12 AYRI SUÇLAMA

TKH tarafından savcılığa verilen dilekçede, ilgili zanlılar hakkında "Kasten yaralama", "eziyet", "işkence", "tehdit", "cebir", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi", "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi", "hakaret", "haberleşme gizliliğini ihlal" ve "mala zarar verme"den suç duyurusunda bulunuldu.