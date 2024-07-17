Tolgahan Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Emniyet, Ülkü Ocakları’nın arka bahçesine dönmüş'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:51

Ankara'nın kalbinde suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davası siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak gazeteci Timur Soykan, Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın bazı mesajlaşma kayıtlarını yayınlayarak, "Emniyet Müdürlüğü'nün Ülkü Ocakları’nın arka bahçesine dönüştüğünü gözler önüne serdi" dedi.

Soykan, "Polis el öpünce..." başlıklı yazısında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesini hatırlatarak, "Devlet kurumlarının, askerin ve polisin siyasetin hizmetine girmesinin sonuçlarını, Sinan Ateş cinayetinde görüyoruz. Cinayeti azmettirmekten yargılanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ateş’in öldürülmesinden önce Ankara Cinayet Büro Komiseri olan Mustafa Ensar Aykal’dan emniyetin kapalı sistemindeki kişisel verileri alıyor" ifadelerini kullandı.

Bilgilerin, Tolgahan Demirbaş’ın telefonunda silinmiş mesajların bilirkişi tarafından geri getirilmesiyle elde edildiğini söyleyen Soykan, "Bu çok vahim tabloyu örneklerle ortaya koyalım" diyerek şunları aktardı:

"14 Kasım 2021’de Tolgahan Demirbaş, telefonunda ‘Cinayet Büro Komiser Mustafa Aykal’ diye kayıtlı kişiye ‘‘Abi sana yine işimiz düştü de” diye mesaj gönderiyor.

Devamındaki mesajlar şöyle:

Mustafa Ensar Aykal: Ne demek başkanım, söyle sıkıntı yok.

Tolgahan Demirbaş: Herhangi bir işlem yapmayacağız ama telefonu kapatan birisi var. Alternatifleri adres veya varsa mevcut numarası lazım bana da. İsmi de lazım.

Mustafa Ensar Aykal: At reis numarayı bakalım hemen.

Tolgahan Demirbaş ‘Lastikçi A’ diye kayıtlı bir numara gönderiyor ve devam ediyor:

Tolgahan Demirbaş: Adres isim varsa açık telefon, eşi vs. Sana zahmet reis.

Mustafa Ensar Aykal: Estağfurullah reis baktırıyorum şimdi.

Bu mesajın ardından Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, bu kişinin bir fotoğrafını gönderiyor. “Eleman bu mu reis?” diye soruyor. Fotoğrafı indiren polis memurunun belli olmaması için uyarıda bulunuyor.

Mustafa Ensar Aykal: Fotoğrafın üstünde sicil var yalnız onu bir yerde paylaşmayalım.

Tolgahan Demirbaş: Evet abi, bu.

Mustafa Ensar Aykal yazışmanın devamında bu kişinin adı soyadı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adresi, araç plakası, modeli, T.C. kimlik numarasını gönderiyor.

Yazışma şöyle devam ediyor:

Tolgahan Demirbaş: …abi, ne ayak bu.

Mustafa Ensar Aykal: Kaydı falan var, birkaç tokatçılık yapmaya çalışmış.

Tolgahan Demirbaş: Reis bunu nerede bulurum ben. Evli falan mı?

Mustafa Ensar Aykal: Eşini de atıyorum şimdi.

Mustafa Ensar Aykal, bu kişinin eşinin bilgilerini gönderiyor. ‘‘Aynı adres ve ikamet’’ yazıyor.

Tolgahan Demirbaş: Reis eşinin tel var mı direkt telefona isteriz adamı.

Mustafa Ensar Aykal: Numarası yok sistemde reis."