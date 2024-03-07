Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:54

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:55

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamalarda, 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirdi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.