Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:54
Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamalarda, 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirdi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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