Kaçakçılıktan yargılanmıştı: İYİ Parti’nin adayı, adaylıktan çekildiğini duyurdu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:26

İYİ Parti’nin Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Polat adaylıktan çekildiği açıkladı.

Polat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte kaçakçılık suçundan adıma açılan dava nedeniyle seçilsem dahi başkan olamayacağım için adaylıktan çekildim. Beni tanıyanlar bilir, tehdide boyun eğmem, menfaat peşinde koşmam.”

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise sosyal medya hesabından konuya yönelik şunları söyledi:

“Polat ısmarlama bir açıklama yapmış. Bana da laf vurması söylenmiş açıklamasında. Talimatı öyle almış.

1- Geçmişte Kaçakçılık nedeniyle açılan davanı bilmiyor muydun ?

Aday olurken, aylarca seçim çalışması yaparken, bize gelip başvuru yaparken, para harcarken ve iki gün önce kalabalıkla stk açılışı yaparken.

2- YSK ile görüştüm 'Polat ile alakalı hiçbir başvuru, geçmişten suç başvurusu yok. Bugün seçilsin mazbatasını veririz' diyorlar.

3- 'Kaçakçılıkla yargılanıyorum o nedenle aday olamıyorum' diyen şahıs, aşağıda ki satırlarında beni kastederek “benim sizin gibi kirli param yok" demiş. Aynen kaçakçılıkla yargılandığı için seçime giremeyip aday olamayan şahıs, hiçbir sabıkası olmayan ve hakkında 44 sene boyunca hiçbir dava dahi açılmamış ve seçimlere girip milletvekili olmuş bana bunu yazmış.”