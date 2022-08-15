Gaziantep'te provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Gaziantep'te Türkiye'ye yönelik provokatif paylaşım yaptığı belirtilen yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi.
Gaziantep'te sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye ve Türk halkına karşı provokatif ifadeler kullandığı belirtilen bir yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildiği belirtildi.
S.A. isimli Suriyeli avukat iddiaya göre sosyal medya hesabından, “Türkiye denen coğrafyada yaşadığım için kendimi lanetli bir insan olarak görüyorum. Çünkü, hakkım kayıp, geleceğim çalınmış ve kimliğim parçalanmıştır bu ülkede. Biz Suriyeliler olarak hayata tutunmak için adeta taşı kazıyoruz. Sonra bir hükümet kararı çıkıyor ve seninle savaşılıyor ve ardı arkası kesilmeyen baskılar uygulanıyor. Türk halkı seni aşağılıyor” dedi.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada S.A.'nın sınır dışı edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
S.A. hakkında Gaziantep Barosu tarafından da inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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