Gebze'de üçüncü olmuştu: Erkan Baş'tan seçim sonrası ilk açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimi üçüncü sırada tamamlamıştı. TİP liderinden seçim sonrası ilk açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:21
Gebze'de üçüncü olmuştu: Erkan Baş'tan seçim sonrası ilk açıklama
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31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aday olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine karşın istediği sonucu elde edememişti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Baş, sandıkların yüzde 99.7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

Yüzde 19.92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İYİ Parti adayı Sadık Güvenç geçmişti.

Güvenç 40 bin 532 oy almıştı. Seçimi kazanan AKP adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 36.94 oy oranına ulaşmıştı. Büyükgöz 74 bin 807 oy almıştı.

ERKAN BAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

TİP liderinden seçim sonrası ilk açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, 

Zor bir seçim dönemini ülkemiz adına büyük mutluluk, mücadelemiz adına ise büyük bir umutla geride bıraktık. Bu mutluluğu da umudu da tüm kalbimle paylaşıyorum.

Başta tüm ağır koşullara rağmen yılmayan ve yine hepimize yol açan halkımızı kutluyorum. CHP ve DEM Parti yönetimleri ile üyelerini de başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Türkiye İşçi Partisi olarak seçim sonuçlarını detaylı biçimde değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk sonuçlarımızı bugün, kapsamlı bir değerlendirmeyi ise hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısı ertesinde paylaşacağız. 

Ama şunun bilinmesini isterim: TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz. 

Oyunu böyle bir seçimde bile Türkiye İşçi Partisi’nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Desteğini oy vermeden de olsa gösteren tüm yurttaşlarımızı ise sevgiyle selamlıyor, size layık olmak için daha çok çabalayacağımıza söz veriyorum. 

Partimize Samandağ ve Hacıbektaş’ta iki belediye başkanlığı armağan eden adaylarımızı ve örgütlerimizi, Türkiye çapında belediye meclisine girme başarısı gösteren onlarca yoldaşımızı, tüm seçim sürecini imkansızlıklara rağmen özveriyle sırtlanan üyelerimizi kutluyor, bundan sonra yürütecekleri halka hizmet çalışmalarında örnek başarılar diliyorum.

Mücadele sürüyor, mücadele büyüyor. Biz de hep olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin tam kalbinde, halkımızın yanı başında olmaya devam ediyoruz. 

Biliyoruz ve inanıyoruz: Mutlaka kazanacağız!"


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