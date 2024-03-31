Gebze 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Gebze'de seçimi kim kazandı? Gebze Belediye başkanı kim oldu? Erkan Baş kaç oy aldı?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:21

Gebze yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

GEBZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Zinnur Büyükgöz

İYİ Parti

Sadık Güvenç

Yeniden Refah

Kamil Ergün

Zafer Partisi

Koray Topçu

Saadet

Mustafa Turel

Memleket

Musa Ertürk

TİP

Erkan Baş

HÜDA PAR

Aydın Yapıcı

DEVA Partisi

Mükail İzgi

GEBZE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.

ERKAN BAŞ KAÇ OY ALDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.