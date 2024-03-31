Gebze 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Gebze'de seçimi kim kazandı? Gebze Belediye başkanı kim oldu? Erkan Baş kaç oy aldı?
Gebze seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Gebze'de hangi aday ne kadar oy aldı? Gebze Belediye başkanı kim oldu? Erkan Baş kaç oy aldı?
Gebze yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
GEBZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Zinnur Büyükgöz
İYİ Parti
Sadık Güvenç
Yeniden Refah
Kamil Ergün
Zafer Partisi
Koray Topçu
Saadet
Mustafa Turel
Memleket
Musa Ertürk
TİP
Erkan Baş
HÜDA PAR
Aydın Yapıcı
DEVA Partisi
Mükail İzgi
GEBZE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
ERKAN BAŞ KAÇ OY ALDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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