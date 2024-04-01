Erkan Baş, Gebze'de seçimi üçüncü tamamladı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:09

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:09

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aday olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine karşın istediği sonucu elde edemedi.

Baş, sandıkların yüzde 99.7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 19.92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İYİ Parti adayı Sadık Güvenç geçti.

Güvenç 40 bin 532 oy aldı. Seçimi kazanan AKP adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 36.94 oy oranına ulaştı. Büyükgöz 74 bin 807 oy aldı.