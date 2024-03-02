TİP Genel Başkanı Erkan Baş iktidara meydan okudu: 'Hodri meydan diyoruz!'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:06

Güncelleme: 02.03.2024 - 18:09

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İzmir Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

TİP Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Baş, konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye’nin heyecansız bir seçim süreci yaşadığına dikkat çekti.

Baş, “Hayatımda hiç bu kadar heyecansız bir seçim görmedim. Hiç bu kadar insanların seçimle az ilgilendiği bir seçim görmedim. Sadece bir istisna var, Türkiye İşçi Partisi’nin katıldığı yerlerde seçime heyecan geliyor, coşku geliyor, kararlılık geliyor. Biz halka yalan söylemek suçtur diyerek siyasete başladık. Bu heyecansızlığın 14 Mayıs genel seçimleriyle doğrudan ilgisi olduğunu söylemem lazım. Milyonlarca insan bir değişim umuduyla mücadele etti. Ve o değişimin olacağına inandık ancak sonuçta ortaya çıkan tablo umutları kırdı, bizi kızdırdı, öfkelendirdi. Hepimiz ortaya çıkan sonuçtan gücendik. Ancak geçmişe ağlamak fayda vermez fakat geçmişten ders çıkarmamız lazım.. Biz TİP olarak dedik ki bu kadar devlet imkanlarını gasp etmiş, tarikatların cemaatlerinin tam desteğini almış, sermayenin desteğini almış iktidarı sadece seçimlerde yenemezsiniz. Esas derdimiz ,hayatın her alanında; işçilerin emekçilerin, kadınların örgütlü olabilmesi… Biz aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştiğimiz zaman bu iktidarı yenebilmek mümkün” ifadelerini kullandı.

“BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRDİK”

Türkiye İşçi Partisi olarak seçim stratejilerini AKP- MHP ittifakının yenilmesi üzerine yaptıklarını ifade eden başkan Baş, şöyle konuştu:

“Biz TİP olarak iddialıyız, burada AKP-MHP kazanır, burada muhalefetin uğraşmasına gerek yok diye düşünülen her yerde o iktidarın karşısına dikilme kararı aldık. Burada muhalefetin şansı yok diyenlere hodri meydan diyoruz. Gideceğiz, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun en büyük sorumlusunun Adalet Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı’ olduğunu anlatacağız. Her seçimin bir stratejisi vardır hedefi vardır. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun sorumlusu Adalet Kalkınma Partisi’dir. Aynı zamanda bu iktidarın bu ülkeye verdiği çok büyük zararlar vardır.

Bunlardan biri de muhalefeti de kendisine benzetmesidir. İktidar değişecek ama muhalefet de değişecek, muhalefet için de değişim şart. Türkiye’nin tüm ilçelerinde son derece sorumlu yaklaşım hareket ettik. Herhangi bir yerde AKP-MHP ittifakının yenilme ihtimali varsa orada aday çıkardık. Herhangi bir yerin iktidardan muhalefete geçmesi mümkünse, bir ilçe bile bir belde bile iktidardan muhalefete geçecekse ve biz orada kazanamıyorsak üzerimize düşeni yerine getirdik."