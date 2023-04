Gelecek Partili Özdağ: Parlamento çoğunluğu olmazsa Türkiye kaosa girer

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:53

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:59

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ; milletvekili aday listeleri ve önce İYİ Parti ardından da CHP’nin İstanbul İl Başkanlıklarına yapılan saldırıları değerlendirdi.

ANKA Haber Ajansı’ndan Dilan Kutlu'nun sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:

PARLAMENTO ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAYABİLİRİZ GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ: ''Bir seçim kanunu geldi. İktidar tarafından oldu bitti haline getirdiler. Bir siyasi mühendislik yasasıydı. Bu yasayla her şehirde birinci ve ikinci olan partilere yarıyor. Bunlar milletvekili çıkarabiliyorlar. Üçüncü olanlarda kısmen milletvekili çıkarıyorlar. Bunu düşündüğümüz zaman, nasıl olur da her şehirde birinci veya ikinci olabiliriz diyerek beraberce çalışmalar yaptık. Geldiğimiz noktada şu an öyle tahmin ediyorum ki, yarına kadar Süleyman Demirel’in ifadesiyle 24 saat çok uzun çok şeyler de değişebilir. Ama gelinen noktada İYİ Parti ittifak içerisinde kendi listeleri ile gireceğini söyledi, yine ittifak içerisinde, Millet İttifakı olarak. Diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi beraberce seçime gireceklerini söylüyorlar, deklare ediyorlar. Böyle bir ortamda nasıl olur da parlamento çoğunluğunu sağlayabiliriz gayreti içerisindeyiz.''

AKSİ TAKDİRDE TOPAL ÖRDEK OLUR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ: ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. Yüzde 53-54 civarında bir oy gözüküyor. Her geçen gün bu oyu artıracağımızı tahmin ediyoruz. Ama parlamento çoğunluğu da çok önemli. Aksi takdirde topal ördek olur Sayın Cumhurbaşkanımız. Yasalar; kararnamelerin ve kararın üzerinde olacağı için yasalar da onlar tarafından çıkartıldığı takdirde Türkiye büyük bir kaosa girer. O nedenle milletimize sesleniyoruz, tüm demokratlara. Ne olur bizim milletvekillerimize oy verin.''

ALGORİTMA, MATEMATİK VE İSTATİSTİĞİN KENDİSİYLE KAVGA ETTİĞİNİ GÖRDÜK: ''Burada listeler hazırlanıyor. Önemli olan hangi şehirde, hangi kişiyle, hangi partiyle daha çok oy alırız ve daha çok milletvekili çıkarırız bunun çalışmalarını yapıyorlar. Hatta algoritma, matematik ve istatistiğin de kendisiyle kavga ettiğini gördük. Bu sistem herkesi kavga ettiriyor. Partiler müzakere yapıyorlar. Buradan daha fazla milletvekili çıkaralım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Algoritma böyle olsun diyor, matematik ve istatistik öbür taraftan itiraz ediyor. Bu sistem kötü bir sistem… Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hem Seçim Kanunu. Ama biz bunu aşacağız. Dağ ne kadar yüce olursa olsun, yol onun üzerinden aşarmış göreceksiniz. Hemen hemen her partinin parlamentoda milletvekilleri olacak. Çok ciddi bir sayıya ulaşacağız.''

'MHP'NİN HAMLESİ BİR YEM'

Özdağ, MHP’nin milletvekili aday listesini tüm partilerden önce açıklaması ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu hamlesi calib-i dikkat. Ben tek başına gireceklerini tahmin etmiyorum. Millet İttifakının hamlelerini bekliyorlar. Aynı zamanda kendileri böyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ne istedikleri rakamı elde edemedikleri için tekrar bu hamleyle acaba istediğimiz rakamı istediğimiz sayıya ulaşabilir miyiz diyerek… Bu bir şikar. Bu bir yem. Ben inanmıyorum, ama böyle bir şey kendilerinin bileceği bir iş. Biz 11 vilayette CHP ve İYİ Parti listelerinden giriyoruz altı parti. Geri kalan kısımlarda ise CHP ve İYİ Parti listeleri oluşmuş olacak. Bunlar benim istediğimi ver taktiğidir.”

'KILIÇDAROĞLU’NUN ÇOK İYİ KORUNMASI GEREKİYOR'

İYİ Parti ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırılara ilişkin ise Özdağ, “Hepimiz dikkat etmeliyiz. Özellikle de bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Meral Akşener özellikle dikkat etsin. Ama özellikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.