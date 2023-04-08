AKP'li Hamza Dağ canlı yayında 'anket' açıkladı: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:43

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:43

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ tv100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" isimli programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

'İYİ BİR FARK VAR, MUHARREM İNCE FAKTÖRÜ VAR'

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Dağ, “Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce’nin yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim" dedi.

Dağ, şöyle konuştu:

"Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye kasımda, aralıkta, ocakta baktığımızda yok. Şubatta 0'lar 1'ler, marttan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması."

'YENİDEN REFAH VE BBP AYRI LİSTE İSTEYİNCE MHP DE İSTEDİ'

Hamza Dağ, Cumhur İttifakı’nda neden ortak liste yapılmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Bir önceki seçimde MHP ile ayrı bir listeye girmiştik. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi seçime ayrı bir listeyle girmek isteyince aynı ittifak içinde 2 siyasi parti ayrı bir listeyle girince MHP de biz de ayrı bir listeyle girmek istiyoruz dediler.”

'3 DÖNEM KURALI' TARTIŞMASI

AKP’deki 3 dönem kuralı tartışmalarına da değinen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek."

'EN ÖNEMLİ VAADİMİZ ENFLASYONU AŞAĞI İNDİRMEK'

Dağ, hayat pahalılığıyla ilgili bir soru üzerine de “Ekonomi sorunu yok demiyoruz böyle bir şey var ama çözeceğiz, çözüyoruz, çözmek için uğraşıyoruz. Depremin mutlaka ekonomiye bir etkisi oldu. Allah’a şükür hızla ekonomi çarkları döndü. Dünyadaki enflasyon artışıyla beraber biz faizle ilgili yaptığımız işte enflasyon dünyadaki oranın üzerinde bizde artış oldu. Şimdi onun aşağıya doğru eğiliminde inmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra bizim önümüzdeki dönemde seçim vaadi olarak ne yapacaksınız diye sorsanız bizim en önemli vaadimiz enflasyonu aşağıya indirmek” ifadelerini kullandı.

'PİREYE KIZIP YORGAN YAKILMAZ'

Hamza Dağ, Candaş Tolga Işık’ın “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Kızılay Başkanı sonuç olarak depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor ve bu konuda tek cevabım şu olur; Kızılay Başkanı ve Kızılay yönetiminin sadece Kızılay konusundaki işler yoğunlaşması, Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olarak tarihten bu yana gelen o yardım kuruluşu çalışmasını devam ettirmesi, diğer tartışmaların ne ona ne ülkeye ne de partimize faydası var. Onu söylüyorum sadece. Ben de çağrıda bulunmuş olayım, yakın zamanda kan bağışı yapacağım. Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var."

Dağ, Işık'ın "Milletvekili listesinde yer almayan bakan var mı?" sorusuna Dağ, "Listede yer almayan bakan var" dedi.