Gelecek Partili Selçuk Özdağ: 'Kılıçdaroğlu öldürülecekti'
Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı linç girişimini hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, kesinlikle öldürülecekti. Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı" diye konuştu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'den İnan Demirel'in sunduğu 'Asıl Mesele' programının konuğu oldu. Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı linç girişimini hatırlatarak öldürülmek istendiğini söyledi.
"OHAL İLAN EDİLECEKTİ"
Gelecek Partili isim, "Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti" diye konuştu.
Kendilerine yapılan saldırıları da hatırlatan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Ve ardından bizler saldırıya uğradık. Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu... Bu şahıslara 'Dolandırıcı' dedi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere 'Dolandırıcı' dediği zaman RTÜK onunla ilgili bir işlem yaptı mı? Veya savcılar herhangi bir işlem yaptı mı? O haberi yayınlayanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı, kesinlikle yapılmadı."
ERKEN SEÇİM TAHMİNİ: TARİH VERDİ
RTÜK'ün Halk TV'ye ceza vermeyi planladığını kasteden Özdağ, "Pazartesi günü size ceza verecekler" diye belirtti. Özdağ erken seçim olacağına inandığını, bu seçimin de 4 Kasım'da gerçekleştirileceğini düşündüğünü söyledi.
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