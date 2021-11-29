Gelecek Partili Selçuk Özdağ Soylu'ya seslendi: 'Git yargılan, seni cumhurbaşkanı yapacağım'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Milas İlçe Başkanlığı'nın birinci yıl değerlendirme toplantısına katıldı. Özdağ, toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözler söyledi.
Gelecek Partisi'nin Milas İlçe Başkanlığı'nın birinci yıl değerlendirme toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın gündeminde Sezgin Baran Korkmaz iddiaları ve Süleyman Soylu vardı.
Sedat Peker'in gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz iddialarına ilişkin Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, "Yolsuzluklara ve rüşvete dönüp bakmıyor bile. Sedat Peker'in söyledikleri iddia mı? İfşaat" dedi.
"YAKASINA YAPIŞIRSINIZ"
"Niye işlem yapmıyorsunuz?" diye soran Özdağ şöyle devam etti:
"Sokakta bir çocuk simit veya baklava çalsa yakasına yapışırsınız. Adam, 'SBK 4 ton 900 kg eroin diyor, Venezuella, cinayet, intihar marina diyor. 15 Temmuz akşamı gayriresmi silahlar dağıtıldı diyor'"
"SENİ CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIM"
Yargılanması halinde Süleyman Soylu'yu cumhurbaşkanı yapacağını dile getiren Özdağ, "Bak Süleyman Soylu seni cumhurbaşkanı yapacağım. Suat Hayri Ürgüplü, CHP'den milletvekili ve bakandı. Brezilya'dan kahve getirdi. Adı yolsuzluğa karıştı. 'Ben bununla devleti yönetemem' dedi ve istifa etti. Yargılandıktan sonra beraat etti. Başbakan oldu. Git yüce divana aklan gel seni cumhurbaşkanı yapacağım. Kendin git meclise yargılanmak istiyorum de" dedi.
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