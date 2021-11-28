Bakanlık doğrulamıştı: Süleyman Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı!

28 Kasım 2021 Pazar, 00:51

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 2017’deki referandum döneminde uluslararası kara para aklama suçundan Türkiye ve ABD’de hakkında davalar açılan ve Avusturya’da tutuklu bulunan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Kormaz'a ait lüks uçakla seyahat ettiğini yazmıştı.

Mollaveisoğlu'nun haberinde şu ifadeler yer almıştı:

“Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı karapara aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçan sarayı idi... Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz’ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda “ünlü” ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında...”

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, uçak kiralamasının Söğüt Havacılık A.Ş.’den yapıldığını ancak elinde ‘uçak kalmayan’ şirketin Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan Borajet’ten kiralama yaptığını kaydetmişti. İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı faturada, kiralama için 165 bin TL bedel ödendiği ve faturanın Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesildiği görülmüştü.

BORAJET’TEN KİRALAMA YAPILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı ise yayımlanan haberimizle ilgili açıklamada bulunarak, Süleyman Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağında seyahat ettiği yönündeki haberi doğrulamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.'den yapıldığı, şirketin elinde ‘uçak kalmaması’ nedeniyle, şirketin Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Borajet'ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada, kiralamaya ilişkin fatura da paylaşılmıştı. Kiralamaya ait faturanın Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesildiği ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olduğu görülmüştü.

SOYLU'NUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

halktv.com.tr'de yer alan haberde, Süleyman Soylu'nun 2017'de SBK'nın uçağına binerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

‘BORAJET ARACILIĞIYLA KARA PARA AKLAMA’ İDDİASI

Soylu’nun uçağını kullandığı Borajet’in adı, Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik hazırlanan ‘kara para aklama’ iddianamesinde de geçiyor.

ABD’de Utah Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı belirtiliyor.

Savcılık, Korkmaz ve ortaklarının, haksız yolla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre'deki otelleri, Queen Anne adlı bir yatı, İstanbul'da Boğaz'da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıklarını ifade etti.