Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan 'Dezenformasyon yasası'na tepki: Demokrasiden uzaklaşma yasası

05 Haziran 2022 Pazar, 02:00

AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu adımlara ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Özdağ, yasa teklifinin muhalifleri sindirmeye ve susturmaya dönük olduğunu belirtti. Söz konusu teklife ilişkin bazı maddelerde düzenleme yapılacağının konuşulduğunu anımsattığımız Özdağ böyle bir durumun olmadığını 40 maddenin de ilk haliyle TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu kaydetti.

Özdağ şöyle devam etti: “Bu tamamen sindirme yasasıdır. ‘Yanıltıcı bilgi verildiğine’ kim karar verecek, RTÜK mü, Basın İlan Kurumu mu, yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mı? Bunlar belli değil. Bunun yanında yanıltıcı bilginin içeriği belli değil. Örneğin Erdoğan, Gezi’ye ilişkin demeç verdi. Bunu haberleştirdiğiniz an ceza tehdidi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yasa bu kadar muğlak. Bu şu demek, beni desteklerseniz bu muğlaklığı görmem ama desteklemezseniz bu gri alanlar üzerinden sizi cezalandırırım. İktidar her konuda olduğu gibi bu düzenleme ile de kendi taraftarlarının yalan ve iftiralarına kayıtsız ama muhalif kesimin doğrularına ceberut bir pratiği hayata geçirecektir. Uygulamada ortaya çıkacak takdir yetkisi için muğlak ve gri alanlar bırakması bu yüzdendir.”

Özdağ söz konusu teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye’nin demokrasiden daha da uzaklaşacağının altını çizdi. Özdağ, “Türkiye bu yasayla birlikte kişi devletine doğru gidecek. Bu gidiş her geçen gün daha da hızlanıyor” dedi.