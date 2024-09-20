Gelecek Partisi'nden yeni Meclis grubu çağrısı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:47

Güncelleme: 20.09.2024 - 07:48

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında, parti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gelecek Partisi'nin muhalefette özgürlükçü, vatanperver, milli, muhafazakar ve demokrat güçlü bir Meclis grubunun oluşması yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı vurgulanarak, "Geniş tabanlı muhafazakar kitlelere içerden seslenen bir muhalefet grubunun oluşumu için ismimizden dahi fedakarlık etmekte tereddüt etmeyerek Gelecek-Saadet grubunun oluşmasına öncülük ettik. Bu grubun bir yıl içinde iktidarı uyarma ve yapıcı muhalefet yönünde yaptığı katkılar milletimizin takdirini kazanmıştır" denildi.

'DAVUTOĞLU İLERLEYEN GÜNLERDE GÖRÜŞMELER YAPACAK'

Partiden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ülke siyasetinde böyle güçlü bir özgürlükçü, vatanperver, milli, muhafazakar, demokrat alternatifin ve Meclis grubunun oluşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kaygıyı taşıyan bütün siyasi partileri, aktif siyaset içindeki veya dışındaki siyasi şahsiyetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve kanaat önderlerini, geçmiş siyasi ihtilaflar ne olursa olsun, bu yönde ortak çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

Özellikle TBMM’nde yer almakla birlikte tek başına grubu bulunmayan ve iktidar blokunda yer almayan bütün partileri ve bağımsız milletvekillerini ülkeyi kutuplaşma kıskacından çıkaracak ve siyasete hareket ve özgünlük katacak böylesi bir girişimi yeni yasama yılından önce ciddiyetle ele almaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Böyle bir ittifak grubu oluştuktan sonra bu girişim TBMM dışındaki diğer partilerin desteğine ve katılımına açık olmalıdır. Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde bu yönde istişarelerde bulunmak üzere diğer genel başkanlarla, ilgi duyan bağımsız milletvekilleriyle ve siyasi şahsiyetlerle görüşmeler yapmayı planlamaktadır."

Açıklamada, Gelecek Partisi'nin muhataplardan aynı hedefler doğrultusunda gelecek farklı düşünceler ile modelleri samimiyetle değerlendirmeye ve gereken adımları atmaya hazır olduğu belirtilerek, "Önemli olan iktidar mensupları dahil hemen hemen herkesin kapalı kapılar ardında dile getirdiği bir felakete doğru gitmekte olduğumuz gerçeği karşısında siyaseti içine girdiği çıkmazdan kurtarmaktır. İktidar mensupları dahil hiç kimseye ve hiçbir siyasi gruba karşı ön yargımız ve ön şartımız yoktur. Gün egoların değil, akılların devreye sokulması günüdür" denildi.