Gelecek ve DEVA'dan geçtiler: Üç yönetici AKP'de
Ankara'da Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram ve DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç'un partilerinden istifa ederek AKP'ye geçtikleri duyuruldu.
AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, başkentte Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden yöneticilerin AKP’ye geçtiğini duyurdu.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık ve Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram ile DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç'un, AKP'ye geçtiğini belirtti.
Oktay’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“#TürkiyeYüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç’un AK Parti üyeliklerini gerçekleştirdik.
Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
#TürkiyeYüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç’un AK Parti üyeliklerini… pic.twitter.com/19thBniZxW— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 5, 2024
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