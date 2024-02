CHP’li Bozkurter’den 31 Mart mesajı: ‘AKP’den bu belediyeyi alacağız’

Yayınlanma: 05.02.2024 - 23:36

Güncelleme: 05.02.2024 - 23:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaraereğlisi İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Onur Bozkurter, düzenlenen etkinlikte yurttaşlarla buluştu.



Törene Tekirdağ İl Başkanı Özgür Taşmerdivenli, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Candan Yüceer, İlçe Başkanı Saim Boz, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün, Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar, İlk Kadın Kolları Başkanı Büşranur Pelen ve çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte söz alan Belediye Başkan Adayı M. Onur Bozkurter; "Bu parti bize babamızın mirasıdır. Biz bu partiyi otel lobilerinde kurmadık. Biz bu partiyi belediye baronlarıyla, dış güçlerle kurmadık. Biz bu partiyi Çanakkale meydanında, Dumlupınar meydanında, Marmaraereğlisinin bu güzel meydanında sizelerle beraber kurduk.

Söz, yetki, karar; İktidar Marmaraereğlisi Halkının!

Beraber çalışacak, beraber karar alacak, beraber yöneteceğiz. Söz, yetki, karar; iktidar Marmaraereğlisi halkının olacak. Mahalle temsilciliklerimizi açacağız, işler hale getireceğiz, yerel yönetimin koordinasyonun en başını siz çekeceksiniz size söz.

Çocuğunu, eşini, yakınını alıp buraya gelen, bana inanan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkür ederim. İddalıyız, AKP’den bu belediyeyi alacağız, ranta, talana son verecek altı okun şanlı bayrağını asacağız. Tekirdağ bizim Marmaraereğlisi bizim, İzmir bizim, Ankara bizim, Türkiye bizim! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının altı okunu gönderece çekeceğiz’’ dedi.

Onur Bozkurterden sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Candan Yüceer ise şöyle konuştu;

"Tekirdağ bizim evimiz, yuvamızdır. Tekirdağımızın, Tekirdağlı hemşerilerimizin hakkını, hukukunu savunmaya çalıştık. İyi günde, kötü günde 11 ilçemizde her alanda bir arada olduk. Sorunlarımız oldu, çözmeye çalıştık, sevincimiz oldu onları paylaştık. Gün geçtikçe birbirimize bağladın daha çok kenetlendik. Tekirdağ 81 ilden göç alan Türkiye’nin her yerinden insanların geldiği, buluştuğu kocaman sıcacık gönlü bol, neşeli ama bir o kadar da bu göçle beraber sorulu bir ilimiz. Çözeceğiz. Tekirdağı Türkiye’de lider bir kent yapacağız. Bu Onur başkanımla boynumuzun borcudur. Birileri bizi görmezden gelebilir ama biz 12-0 yaptığımızda özgürümüz, var gücümüzde daha çok kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde sosyal belediyecilik anlayışımızı bu kentin her bir sokağına yayacağız. Onur kardeşimle söz veriyoruz; Çok çalışacağız, herkese candan olacağız, herkese onları yaptığı gibi ayrımsız, ötekisiz Tekirdağımızın her ilçesinde var gücümüzle hizmet edeceğimizin sözünü veriyoruz, yolumuz açık olsun.’’