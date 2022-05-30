Gelecek ve DEVA'dan 'Gezi davası' haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:17

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Davutoğlu ve Babacan’ın Gezi davası şikayetlerini geri çekecekleri' haberinin ardından Gelecek ve DEVA partilerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri ‘hayal ürünü’ olarak nitelendirdi.

Değirmenci, "Bugün dolaşıma giren Ahmet Davutoğlu’nun "Gezi Parkı davasından çekileceği" haberleri hayal ürünüdür. Zira ortada Sn Davutoğlu'nun geri çekeceği bir şikayet sözkonusu değildir. Savcı kamu davası açarak Hükümet üyelerini “suçtan zarar gören” olarak tanımlamıştır" dedi.

Değirmenci ayrıca Davutoğlu’nun o dönemde yalnızca ‘kendisine küfreden ve evinin adresini paylaşan’ bir hesabın sahibinden şikayetçi olduğunu ve daha sonra özür dilemesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini aktardı.

DEVA Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi yalanladı. Elmas şunları söyledi:

“Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gezi Parkı davasından çekileceği’ haberleri doğru değil; çünkü iki isim de şikayetçi olmamalarına rağmen savcı tarafından ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlamış. Bu tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez de. Olayın özeti budur.”