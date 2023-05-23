Gelecek'ten Kılıçdaroğlu'na 'Ümit Özdağ' telefonu: Sözlü anlaşmaya varız fakat...

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:01

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:17

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur oylamasının yapılacağı 28 Mayıs'a sayılı günler kala Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi ve Ata İttifakı'nın dağılması, gözleri ittifakın öne çıkan bileşeni Zafer Partisi'nin vereceği karara çevirdi.

Bugün kameraların karşısına geçen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin kararının henüz belli olmadığını belirtti, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşeceklerini ve kararlarını yarın açıklayacaklarını ifade etti.

Özdağ'ın erteleme kararının arkasında ise Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin itirazları olduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre ittifakta yer alan DEVA Partisi, Gelecek Partisi dün sunulan mutabakat metnine şerh düştü.

"TELEFONLA BİLDİRİLDİ"

Bugün gazeteci İsmail Saymaz da Özdağ'la yapılan görüşmelere ve mutabakat çalışmalarına ilişkin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na bir telefon gitti. ‘Sözlü anlaşmaya varıyorsanız varın fakat yazılı ve bağlayıcı bir metne biz karşıyız’ diye kendilerine bilgi verildi” aktarımında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'yla protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerlettiklerini belirtirken “Ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve bir imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Özdağ "Şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz ve bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" açıklaması yapmıştı.