Erdoğan ile Miçotakis bir araya geliyor: Yunan basını zirvenin ayrıntılarını yazdı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:29

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:30

Yunanistan merkezli televizyon kanalı SKAİ TV, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu çerçevesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in oturum aralarında bir araya geleceğini yazdı.

Erdoğan ve Miçotakis zirvesinin, "Yunanistan ile Türkiye arasında atılan yakınlaşma adımlarının bir sonucu olarak" gerçekleşeceği kaydedildi.

Haberde, Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis'in, "Ülkemiz bu toplantılara ve tüm bu girişimlere her zaman, egemenlik hakları konusunda en ufak bir geri adım atma isteği olmadan, diyaloğu sürdürme ve önceki aylarda söylediğimiz her şeye saygı duyma isteğiyle geliyor" ifadelerine yer verildi.

Yunan diplomatik kaynaklara göre, her iki ülkede de yeni göreve gelen hükümetler olduğu için hükümetlerin bu "tarihi fırsatı" değerlendirmesinin çok önemli olduğu vurgulandı.

"Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı ve bağlılık konusundaki kesin ve sarsılmaz kararlılığına" dikkat çeken kaynaklar, "Her iki liderin de samimi bir yaklaşım sergileme konusunda istekli olması gerekir" yorumunda bulundu.

"OLUMLU İKLİM ÇERÇEVESİNDE İLERLEMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

SKAİ TV'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, Türkiye'nin jeostratejik alandaki mevcut "değişiminin", Yunanistan'ı "doğrudan" ilgilendirdiğini kaydederek, "Türkiye'nin, Batı ve Avrupa ile ilişkilerinin artık işlemsel ve sürekli bir al-ver ilişkisi olduğunu her zaman aklımızın bir köşesinde tutuyoruz" dedi.

Hükümet yetkilisi, "İkili ilişkilerimizin temelini oluşturan olumlu iklim yolunda birlikte ilerlememiz çok önemli" diye ekledi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini ve mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, "Yorgo Gerapetritis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulunmak üzere 5 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak" denildi.