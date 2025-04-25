Gençler hakim karşısında: Duruşmaya katılan Özgür Çelik'ten dayanışma mesajı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 93 kişinin duruşmasına katıldıklarını söyledi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 93 kişinin yargılanmasına başlandı.
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'ten toplam 93 kişinin yer aldığı 3 davanın duruşması, İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruşmaya katıldıklarını söyledi.
"GENÇLERİMİZİN DURUŞMASINA KATILDIK"
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir gencimiz yalnız değil!
Adaletsizliğe karşı anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerimizin duruşmasına hukuk komisyonumuzla birlikte katıldık. Tüm gençlerimiz beraat edene kadar hukuki sürecin destekçisi olacağız.
Demokrasiye inancı tam, cesur Türk gençliğiyle bu düzeni değiştireceğiz. Gençlerin okullarından, kampüslerinden koparılmadığı bir geleceği birlikte kuracağız."
Hiçbir gencimiz yalnız değil!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 25, 2025
Adaletsizliğe karşı anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerimizin duruşmasına hukuk komisyonumuzla birlikte katıldık. Tüm gençlerimiz beraat edene kadar hukuki sürecin destekçisi olacağız.
Demokrasiye inancı tam, cesur Türk… pic.twitter.com/rXOvSKPCV5
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