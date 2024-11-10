Gençlere seçim müjdesi fos çıktı! AKP’nin bilgisayar, telefon desteği vaadi ilgi görmedi

Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:13

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:23

AKP’nin Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden birisi de gençlere telefon, bilgisayar desteğiydi. Bu vaade göre üniversite öğrencilerine vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda en fazla 5 bin 500 TL destek verilecekti. O dönede alınabilecek cihazlar için belirlenen fiyat aralığı ve verilecek destek tutarının çok düşük olması eleştiri konusu olmuştu. 9 bin 500 TL’nin altında çok az cihaz olduğuna dikkat çekilmişti. Gençlerin buna ilgi göstermeyeceklerine işaret edilmişti. Beklenildiği gibi de oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konu gündeme geldi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Geçen sene seçim öncesinde müjde verilmişti; bilgisayar, internet ve mobil telefon desteği verilecekti, toplam ödenek de 20 milyar liraydı, bütçeye eklenmişti. Kaç tane gencimiz bilgisayar desteği, mobil telefon desteği ve internet desteği almıştır? Bu 20 milyar lira bütçenin ne kadarı kullanılmıştır ? Bu desteklemelere 2025 yılında devam edilecek midir ve bununla ilgili 2025 bütçesinde ödenek ayrılmış mıdır ?” sorularını yöneltti. Bakan Osman Aşkın Bak, yanıtında, “Bize başvuran teknolojik cihaz ve internet desteğinde 37 bin 345 öğrenciye 48 milyon 300 bin 590 lira bilgisayar desteği; 109 bin 749 öğrenciye 430 milyon 884 bin 75 TL telefon desteği verilmiş; toplamda 480 milyon TL’lik bir teknolojik cihaz desteği verilmiş öğrencilerimize” dedi. Bunun üzerine Bakırlıoğlu, “Ödeneğe göre çok az rakamlar değil mi Sayın Bakan ?” sorusunu yöneltti. Bakan Osman Aşkın Bak, “Başvuru öyle, başvurulara göre alıyoruz” yanıtını verdi. Bakırlıoğlu, “Zaten biz o zamanda başvuru olmayacağını söylemiştik... Sınırlar çok düşüktü, bu fiyatlara telefon, bu fiyatlara bilgisayar alınamayacağı o zamandan belliydi” dedi.

''İKTİDAR ŞOVA GELİNCE VAR''

Bakanın yanıtını gazetemize değerlendiren Bakırlıoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın gençlere müjde olarak duyurduğu seçim vaadi fos çıktı. 4 milyonu aşkın öğrenciden ancak 37 bin 345 öğrenciye bilgisayar desteği; 109 bin 749 öğrenciye ise telefon desteği verilmiş. 5 milyar liralık telefon desteği bütçesinden ancak 430 milyon 884 bin lira ve yine 5 milyar liralık bilgisayar desteği bütçesinden ise 48 milyon 300 bin lira harcanmış. Yani 10 milyar liralık telefon ve bilgisayar desteği bütçesine gençlerimizden toplam 480 milyon liralık talep olmuş. Gençlerin çoğunlukla kullanmadığı cihazları kapsayan bu desteğin hiçbir işe yaramadığını rakamlar açıkça ortaya koymaktadır. İktidar şova gelince var, icraate gelince yok” dedi.

''TAMAMEN SEÇİM YATIRIMI''

Seçimi kaybetme korkusuyla, tamamen seçim yatırımı mantığıyla açıklanan paketin çok az öğrenci tarafından kullanıldığına dikkat çeken Bakırlıoğlu şunları söyledi:

“Erdoğan’ın seçim vaadi olarak öğrencilere tanıttığı teknoloji paketindeki şartları sağlayan telefonlar belli olduğunda zaten öğrencilerimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Öğrencilerimizin yaygın olarak kullandığı modellerin destek paketinde yer almadığını gören gençlerimiz görülen o ki programa başvuru yapmamış. 10 milyar liralık destek bütçesinden öğrencilerimiz toplam 480 milyon liralık bir avantaj sağlamış. Açıkça görünüyor ki iktidarın dostlar alışverişte görsün mantığıyla açıkladığı bu paket gençlerimize katkı sağlasın diye değil, ‘seçim için elimizde malzeme olsun’ mantığıyla yapılmıştır. Ayrıca cihaz alan öğrencilerin bir kısmı da geri ödemeyi alamayınca mağdur olmuşlardır. Şikayetlerini platformlara taşıyan öğrenciler geri ödemeler için ‘2 hafta dediler. 4 ay oldu’ ifadelerini kullanarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Bunun yanında IBAN sorunu ve başvuru inceleme süresinin uzunluğundan da yakınmışlardır ve mağduriyet yaşamışlardır. Başvurusunun 2 aydır hâlâ inceleme aşamasında olduğunu iddia eden öğrenciler de şikayetlerini çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmişlerdir. Ayrıca destek kapsamında telefonun yanında 25 kuruşluk poşet alan gençlerimizin başvuruları da ters köşe yapılarak farklı bir ürün aldıkları gerekçesiyle olumsuz olarak yanıtlanmıştır. Durum neresinden bakarsınız trajikomik.”