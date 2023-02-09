Gençosman Killik'ten Cumhuriyet TV'de 'sosyal medya' tepkisi: Bu cezaları verenlere hesabını soracağız

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:27

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:40

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin vurduğu iller yıkıma uğradı. Felaketin izleri sürerken en önemli haberleşme mecralarından biri olan Twitter'a BTK kararı ile kısıtlama getirilmesi büyük tepki çekti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuştu.

"AKIL TUTULMASIDIR!"

Gençosman Killik, yapılan muhalif ve eleştirel paylaşımlardan 'korkulduğu' için bu adımın atıldığını vurgulayarak, "Dünden beri bu konu sinirlerimizi ve moralimizi bozuyor. Akıl tutulması bu, üzerine konuşacak tek bir şey yok" dedi.

"GÖZLERİ KARARMIŞ"

CHP genel merkezinin afet koordinasyon merkezine dönüştürüldüğünü belirten Killik, yardım ulaştırmak ve yetkililere yönlendirme yapmak için Twitter'ı kullandıklarını, erişim yasağının yardımlara ket vurduğunu ifade etti.

Killik konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle aktardı, "Eleştiri almamak için bu yardımları bile engelleyecek kadar gözleri kararmış. İnanılmaz bir kötülük. Akıllarına bunun gelmiş olması moralimizi alt üst ediyor" dedi.

"CEZALARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Killik sözlerini, "tweet attığı gerekçesiyle ifadeye çağrılan veya gözaltına alınan kişilerle ilgili, CHP olarak zamanı gelince gerekli çalışmayı yaparız. Dezenformasyon yapanlara yaptırım elbette uygulanmalı ama bu durumda hükümetin eksikliklerini söyleyenlerin cezalandırılmasını kabul edemeyiz. Bu cezaları verenlere hesabını soracağız. Bu yaptırımı uygulayanlar ilerde kendileri aynı yaptırıma uğrarlar" diyerek noktaladı.