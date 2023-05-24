Genel Yayın Yönetmenimiz de aralarında! Eski HSK üyesi şikayet etti, 21 günde dört gazeteci hakkında iddianame hazırlandı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:45

Güncelleme: 24.05.2023 - 11:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla istifa ettiği iddia edilen eski Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey ile avukat oğlu Nizameddin Kocabey’e ilişkin haberleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla haklarında 21 gün içinde ayrı iddianame hazırlanan dört gazeteciden üçünün yargı süreci devam ediyor.

Baba oğul Kocabey’lerin şikayeti üzerine açılan davalardan birinde Gazeteci Barış Pehlivan ve Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi (o dönem Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü) “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanıyor. Davada Pehlivan’ın 19 Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Bahçeli’nin kafasında ne var?” yazısını delil gösteriliyor.

Bu davadan 21 gün sonra, yani 28 Eylül 2022’de, açılan ikinci davada ise, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesince eski Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile yine Barış Pehlivan, Pehlivan’ın Halk TV’deki bir demeci nedeniyle yargılanıyor.

Aynı kişilerce yine 28 Eylül 2022’de açılan üçüncü bir davada ise DW Türkçe’de yayımlanan “HSK Üyesi Hamit Kocabey Neden İstifa Etti?” başlıklı haber nedeniyle Gazeteci Alican Uludağ yargılandı. Uludağ Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesinde 28 Mart’ta görülen ilk duruşmasında beraat etti.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Barış Pehlivan ve Mustafa Büyüksipahi’nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması 22 Mayıs’ta görüldü.

Bu duruşmaya Kocabey’in vekili olarak oğlu Nizameddin Kocabey ile Pehlivan’ın avukatı Onat Doğu Akoluk katıldı.

Pehlivan’ın adı ise kendisi cezaevinde olmamasına rağmen “Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. (İzinli)” şeklinde tutanağa geçirildi.

Pehlivan hakkında daha önce açılan bir davada denetimli serbestlik kararı verilen Pehlivan yeniden açılan bir davanın ardından hapis cezasına çarptırıldı. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesine gelerek 17 Mayıs’ta teslim olan Pehlivan aynı gün birkaç saat içinde tahliye edildi.

Duruşmada Kocabey, babası Hamit Kocabey’in eski HSK üyesi olması ve kendisinin de avukat olması nedeniyle kamu görevlisine karşı hakaret suçu işlendiğini belirterek, Pehlivan ve Büyüksipahi’nin cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada söz alan Pehlivan’ın avukatı Akoluk, aynı olay ve aynı şikayetçiler nedeniyle Pehlivan’ın Suat Toktaş ile Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığını söyleyerek davaların birleştirilmesini talep etti. Avukat Kocabey ise Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın, Pehlivan’ın Halk TV’de sarf ettiği sözler üzerine açıldığını, bu dava konusunun Cumhuriyet’teki yazıya ilişkin olduğunu söyleyerek, itiraz etti.

YAZIDA OLMAYAN CÜMLE İDDİANAMEDE!

İki gazeteciye karşı hazırlanan iddianamede Baba Kocabey ve avukat oğlu Kocabey’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 6. maddesi uyarınca “kamu görevlisi” oldukları belirtildi.

Buna ek olarak, savcının suçlamaya delil edilen yazıda yer almayan bir cümleyi iddianameye kattığı anlaşıldı.

Yazıda yer almadığı halde iddianameye eklenen cümlede “…Hamit Kocabey’in avukat oğlu Nizameddin Kocabey’in babasının gücünü kullanarak bataklık operasyonunda uyuşturucudan elde edilen geliri aklamakla suçlanan armatör Uğur Şener’i kurtardığı” ifadesi geçiyordu.

Savcı Cihangir, yazıda yer alan “MHP’nin bir genel başkan yardımcısının da bazı iş takiplerinin içinde olduğu Devlet Bahçeli’ye iletilmiş. MHP lideri zaman içinde onu da pasifleştirecekmiş” cümlesini de iddianameye ekleyerek, her iki cümlenin de Kocabey’lerin “şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu” iddia etti.

Gazeteci Pehlivan, 6 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da görülen talimat duruşmasında verdiği beyanda iddianamedeki ilk alıntının yazısında bulunmadığını ve savcı tarafından oluşturulduğunu söyledi. İkinci alıntının ise müştekilerle herhangi bir ilgisi olmadığına dikkat çekti.

MAHKEME, DİĞER DAVANIN İDDİANAMESİNİ İNCELEYECEK

Pehlivan’ın avukatı Akoluk’un talebi kabul eden hakim, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyaya dair iddianamenin bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Suça konu yazının cumhuriyet.com.tr’de bulunan bir örneğinin yetkili haber müdürüne onaylatılmak suretiyle mahkemeye gönderilmesini isteyen hakim, Cumhuriyet’te yayın koordinatörü olarak görev yapan sanık Mustafa Büyüksipahi’nin de görev tanımına dair bir evrakın mahkemeye gönderilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.