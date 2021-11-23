Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.
Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Güler ve Rage, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
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