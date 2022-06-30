“Gerekirse yarım kilo et yeriz” diyen AKP’li Zülfü Demirbağ: 'Utanıyorum, danışmanlarıma borçlandım'
Gerekirse yarım kilo et yeriz” sözlerini sarf eden AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ milletvekili maaşının azlığından dert yandı.
Yurttaşlar derin ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verirken, "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz" şeklinde 'öneri' sunan AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, milletvekilliği maaşından dert yandı.
Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.
Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi.
"VİCDANI OLAN BİR İNSAN O MİLLETVEKİLİ MAAŞIYLA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAMAZ"
AKP’li Demirbağ’ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;
- Şu anda utanıyorum ki, danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor. Ee şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bi denetim bi yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tanede kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?
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