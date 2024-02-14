Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’in de katıldığı aday tanıtım toplantısı karışmıştı. Adayların protesto edildiği ve Mansur Yavaş lehine sloganların atıldığı toplantıda gerginlik tavan yapmıştı. Bunun üzerine İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:51
Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı
Abone Ol google-news

Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı aday tanıtım toplantısı karışmıştı.

Göz Atın
Atatürk düşmanının kitaplarını sergiliyor: Saidi Nursi için müze!

Atatürk düşmanının kitaplarını sergiliyor: Saidi Nursi için müze!
İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara ilçe adaylarının açıklandığı toplantıda bazı adaylar protesto edilirken partililer arasında gerginlik ve tartışma yaşanmıştı.

MANSUR YAVAŞ LEHİNE SLOGAN ATILDI

"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da duyulmuştu.

ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.

Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder getirildi.


İyi Parti haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert kaç yaşında, nereli?

Nusret Cömert kimdir? İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert kaç yaşında, nereli?
Paylaşılamayan aday! İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi

Paylaşılamayan aday! İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi
İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'

İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi