Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı
İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’in de katıldığı aday tanıtım toplantısı karışmıştı. Adayların protesto edildiği ve Mansur Yavaş lehine sloganların atıldığı toplantıda gerginlik tavan yapmıştı. Bunun üzerine İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.
Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.
İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı aday tanıtım toplantısı karışmıştı.
Göz Atın
İYİ Parti'nin Ankara ilçe adaylarının açıklandığı toplantıda bazı adaylar protesto edilirken partililer arasında gerginlik ve tartışma yaşanmıştı.
MANSUR YAVAŞ LEHİNE SLOGAN ATILDI
"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da duyulmuştu.
ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.
Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder getirildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Kanal İstanbul imar planı iptal edildi