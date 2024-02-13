Paylaşılamayan aday! İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi
Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi’nden adaylığını koyan bir ismin yer alması dikkat çekti.
Daha önce kendisine verilen görev yazısıyla, BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi.
BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmayan Gümüş’ün, bu kez İYİ Parti’nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi ’Paylaşılamayan Aday’ yorumlarına sebep oldu.
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