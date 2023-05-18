Gerici isimler milletvekili oldu, uzmanlar 'şeriatçı talepler artacak' vurgusu yaptı: Anayasa tehlikede

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:00

Seçimin ilk turu geride kaldı. Cumhur İttifakı’na destek veren ve seçime AKP listelerinden giren HÜDA PAR ve kendi listesiyle seçime giren Yeniden Refah gibi partilerinin adayları milletvekilliği listlerinde yer buldu. Özellikle kadınlar üzerinden laikliği hedef alan söylemleriyle dikkat çeken bu partilerin siyaseti nasıl bir alana çekeceği merak konusu.

Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, “Bundan sonrası şüphesiz Meclis’te verilecek demokratik mücadeleyle olacaktır” tespitini yaptı ve şunları söyledi: “Meclis’te bugüne kadar muhafazakâr bir sağ parti ittifakı vardı ama şimdi daha radikal bir sağ parti oluşumu söz konusu oluyor. AKP oylarının azalmasında da bu radikal partilerle yapılan uzlaşanın verdiği rahatsızlığın olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın haklarını hiçe sayanlar Meclis’te çoğunluğu elde etti.”

(Önay Alpago)

DİN REJİMİ

Siyaset bilimci Fatih Yaşlı, anayasanın tehlikede olduğu vurgusunu yaptı. Yaşlı, “Erdoğan bir daha seçilirse yerel seçimlerden sonra karşımıza gerici yeni bir anayasa ile çıkabilirler. AKP fiili bir din rejimine dayalıydı. Bunu resmi bir statüye kavuşturmak isteyebilirler. Meclis muhalefetini de zor günler bekliyor” dedi. Yaşlı, AKP’nin zaten fiili olarak dinci bir rejim uyguladığını belirterek muhalefet içerisinde de gerici isimlerin olduğunu hatılattı. Yaşlı, “Gelecek, Deva ve Saadet Partili isimler de CHP listelerinden Meclis’e girdi. MHP’nin Türk-İslamcı milletvekilleri de Meclis’te olacak. Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye’de siyasal İslamın kuvvetleneceği anlamına da geliyor” ifadesini kullandı.

(Fatih Yaşlı)

Gericileşmenin ittifaklarla durdurulmasının mümkün olmadığını ifade eden Yaşlı sözlerine şöyle devam etti:

“Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vererek bu rejimi desteklemeyen yüzde 45, Sinan Oğan eklenirse yüzde 50 var. Bu kesimin AKP rejimini kabul etmediğini görüyoruz. Sokaklarda, mahallelerde dayanışmalar örgütlenmeli, sendikal mücadale, öğrenci hareketi gibi sokak faaliyetleri güçlenmeli. Aksi halde siyasi arenada AKP’yi yenmek pek mümkün görünmüyor.”

O İSİMLER MECLİS’TE

“Hizbullah terör örgütü değildir” diyen HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili olmaya hak kazandı. Meclise giren bir diğer isim ise HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir oldu. HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç de meclise girmeye hak kazandı. Hür Dava Partisi Sözcüsü Serkan Ramanlı ise henüz netleşmedi. Yeniden Refah Partisi (YRP), kendi listesiyle girdiği seçimlerde İstanbul’dan 3 milletvekili olmak üzere toplam 5 milletvekili ile Meclis’e girdi.

MHP’Lİ, HÜDA PAR’I SAVUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basından sorumlu başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazısında HÜDA PAR’ı savundu. Yazısında “HÜDA PAR’ı 1990-2000’li yıllar arasında terör eylemi yapan ve hatta terör örgütü PKK’yi Doğu ve Güneydoğu’da frenlemek için kurulan Hizbullah ve Cumhuriyetin temel değerlerine olan bazı alerjik tutumu üzerinden değerlendirip Cumhur İttifakı’na suçlama getiriyorlar” ifadesini kullandı.