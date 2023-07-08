Gericiler işbaşında: Tüm festivaller yasaklansın

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:00

Darıdare Tabiat Parkı’nda yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali’nin (EKOFEST) “yangın” gerekçesiyle iptalinin ardından Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun, yayımladıkları “gerici” açıklamayla Balıkesir’de festivallerin iptalini istediği açıklama ortaya çıktı. Platform, festivalleri “gayri ahlaki haram ilişkilere yönlendiren sınır tanımaz kutlama” olarak nitelendirdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen EKOFEST’e önce 9 Mayıs’ta izin verildi, 17 Haziran’da ise “yangın” gerekçesiyle verilen izin iptal edildi. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen festival, 10 yılda 5’inci kez iptal edilmiş oldu. Öte yandan AKP’li Balıkesir Belediyesi’nin düzenlediği içerik olarak EKOFEST’le aynı olan “Aremoterapi Festivali” Burhaniye Ören’de önceki gün başladı.

İptalin ardından ise Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun yaptıkları açıklama ortaya çıktı. Platformun festivallerin iptalini istediği açıklamasında “Gençliğin madde bağımlısı haline getirilip köreltilmesi Türkiye Yüzyılı’na zarar vermektedir” denildi.

(Süheyla Doğan)



‘MÜCADELEYE DEVAM’

Festivalin düzenleyicisi Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “2022’de de başvurumuzu yaptık. Ancak son dakikada Orman İdaresi’nden yer tahsisinin ‘yangın’ nedeniyle iptaline ilişkin yazı geldi. Nedeninin yangın olmadığını o zaman da biliyorduk. Bu sene yangın bahane gösterilmesin diye festivali hazirana çektik. Yine son dakikada aynı nedenle iptal edildi” dedi.

O bölgede şu an piknikler yapıldığına da dikkat çeken Doğan, “Söz konusu platformun açıklamasıyla gerekçe ortaya çıkmış oluyor. Toplumun farklı yaşayan yarısının yaşam hakkına doğrudan müdahale ediliyor. ‘Yasakların’ iktidarın kendisinden olmayan herkesi baskılama aracı olarak kullandığını görüyoruz” diye konuştu. Yasaklamaya gösterdikleri tepkiye ilişkin yaptıkları basın açıklamasına da soruşturma açıldığını belirten Doğan, “Bunlar üzerimizde yaratılan korku imparatorluğunun bir parçası. Bizler artık yeni yol ve yöntemlerle bir araya gelerek mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüsnü Bozkurt)



‘DÜZMECE PLATFORM’



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da söz konusu açıklamaya tepki göstererek, “İçinde Ensar Vakfı’nın da bulunduğu bu ‘düzmece’ platformun ne mal olduğu meydanda” dedi.

Festivalde “ayıp bir şey” olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Asıl ayıp küçücük çocukların tecavüze uğraması, paramızın pul yurttaşımızın kul olması. İzbe yurtlarda tacize uğrayan çocukların, sokakta katledilen kadınların, gece yarısı gelen zamların ayıbına tepki gösterseler daha iyi olur” diye konuştu.



İŞTE O DERNEKLER

Festivallerin yasaklanmasını isteyen Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nda, Mercan Vakfı, MÜSİAD, İHH, Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Hızıreli, Cansuyu, SANCAK, Selamet Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Semerkand Vakfı, ÖĞ-DER- Şuurlu Öğretmenler, ÖNDER/İmam Hatipliler, Eğitim- Bir- Sen, Müdaffa-i İslam Derneği, Güldeste, Katre, Hizmet Vakfı, Karesi Vakfı, Cihannüma, Evrensel Hafızlar, Benim yuvam, Uluçınar Derneği bulunuyor.

