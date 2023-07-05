Doğu Karadeniz'de 3 gün sürecek vegan festivali düzenleniyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:51

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:51

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Hayati Aykut Parkı'nda gerçekleşecek olan ve hayvan haklarına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan festivalde Pınar Keleş ve Metin&Ege Duo (Metin Rüzgar, Ege Ön) birer konser verecek. Barış Tolga ise DJ Rock Performası ile festivalde sahne alacak.

Kamp alanı, Fındıklı Halk Plajı olarak belirlenen festival, bağımsız kişiler tarafından, gönüllülük esasına göre düzenlenmekte.

PANELLER

Festivalde konuşma yapacak olan panelistler ve atölye çalışması yapacak olan sanatçılar şu şekilde:

"Vegan Beslenme ve Sağlık" konulu söyleşisiyle Uzm. Dr. Gastroenterolog Mutse Banzragch

"Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü" konulu söyleşisiyle Gazeteci Zülal Kalkandelen

"Türkiye'de Veganlığın Dünü Bugünü ve Sürdürülebilirliği" konulu söyleşisiyle Derya Manav

"Diyarbakır'da Vegan Olmak ve Vegan Çocuk Büyütmek" sunumu ve çocuklar için vegan hikaye okuma atölyesi ile Elida Zerri

"Hayvan Hakkı İhlalleri. Neler Yapılmalı?" konulu söyleşisiyle Avukat Tuğba Gürsoy

“Türcü İdeolojinin Kökleri ile Değişen ya da Çelişen Toplumu Anlamak" konulu söyleşisiyle Merve Tufan

"Türcü Söylemler" konulu söyleşisiyle Tuğba Ayhan

"Vegan Sanat" konulu söyleşisiyle Doç. Dr. Özlem Gök

"Vegan Sporcu Olmak" konulu söyleşisiyle Tuğba Güneş Tabuk

"Medyada ve Edebiyatta Türcülük" konulu söyleşisiyle Osman Keçeli

"Türkiye'de Türcülük Karşıtı Hayvan Savunuculuğu Hareketi" konulu söyleşisiyle Arzum Kalfa

"Vegan Çocuk Büyütmek" konulu söyleşisi ve Vegan Yoğurt Atölyesi ile Duygu Atar

"Politik Bir Hareket Olarak Veganizm" konulu söyleşisi ve Vegan Muhlama Atölyesi ile Bilgehan Kadıoğlu

Fındıklı Halk Plajı

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Vegan Rafine Şekersiz Çiğ Brownie Atölyesi ile Veganarsist Şefi Emre Aydoğan

Vegan Pasta Atölyesi ile Şef Ahmet Balcı

Yoga Atölyesi ile Devrim Hindistan





İLGİLİ BAĞLANTILAR

Festivalin İnternet Sitesi:

www.dogukaradenizveganfest.com

Katılım Formu Adresi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHtCNWwYhIXVhAgEseF1oqUPq7vbk-3Pbe0Aa4UAzMpWnHcg/viewform

Instagram Adresi:

https://www.instagram.com/dogukaradenizveganfest/