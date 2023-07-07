Gericilerden ortak bildiri: 'Festivaller yasaklansın'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:18

Güncelleme: 07.07.2023 - 18:18

Türkiye’de konser ve festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına dönük toplumsal tepkiler sürerken, AKP iktidarının kamu kaynaklarıyla büyütüp güçlendirdiği dinci yapılanmalar çağdaş festivallerin yasaklanmasını savunan bir bildiriye imza attı.

BirGün'ün haberine göre eralarında Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve Saadet Partisi’nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) de yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, ketteki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istedi.

Platform tarafından yayınlanan “Festivallerde yapılan yanlışlara ‘dur’ diyelim” başlıklı açıklamada, başta Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerin iptal edilmesi talep edildi.

Düzenlenen festivallerin gençleri “gayri ahlaki haram ilişkilere”, içkiye, isyana ve başkaldırıya yönlendirdiğini savunan gerici bileşim, bu tarz etkinliklerin “Türkiye Yüzyılı”na zarar verdiğini ifade etti.

HAREMLİK SELAMLIK TALEBİ!

Platform, deprem acısı ve ekonomik sorunları da kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyerek, “Ülkemizin deprem sonrası acısının hâlâ taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir” dedi.

Dinci örgütler bununla birlikte yapılan tüm etkinliklerde kadın-erkek bölümlerinin ayrılmasını ve içki satışının yasaklanmasını istedi.

Bildiri şu şekilde: