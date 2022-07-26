İlahiyatçı Cemil Kılıç Cumhuriyet TV'ye önemli açıklamalarda bulundu: 'Cübbeli Ahmet hoca ırkçıdır, kafatasçıdır ve Arap ırkçılığını savunur'

26 Temmuz 2022 Salı, 16:11

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ramazan ayında yaptığı bir yayında Cemil Kılıç’ın ‘Şeriat Arap kültürüdür’ sözlerini hedef alarak,“Sen ırkçılık, kafatasçılık yapıyorsun. Uyardım kimse itibar almadı. Hükümetin, Diyanet’in aleyhine çatınca görevden aldılar. Bu kadar ateist deist çıkması bu yüzden” ifadelerini kullandı.

'DİNCİ FAŞİZMİN FAİLLERİ...'

Cumhuriyet TV'ye konuk olan Kılıç, Cübbeli'nin ifadelerine sert tepki gösterdi. "Cübbeli Ahmet gibi şahıslar, çoğu Türkiye’nin laiklik ilkesiyle ve millilik ilkesiyle de barışık değiller. Bunların kafalarında tasarruf ettikleri devlet bir din devleti ve ümmet devletidir. Bense bir Atatürkçü olarak Türk ulusal devleti ve kuruluş ilkelerini savunurum" ifadelerini kullanan Kılıç, Türk milletinin milli birliğinin ve barışının bozulmaması için gayret ettiğini söyledi.

Dinde fikir hürriyetinin önemli olduğunu fakat bunu kabul etmeyen çevrelerin dinci faşizmin failleri konumuna sürüklendiklerini aktaran Kılıç, cemaat liderlerinin din istismarından vazgeçmeleri gerektiğini dile getirdi.

'CÜBBELİ IRKÇIDIR, KAFATASÇIDIR VE ARAP IRKÇILIĞINI SAVUNUR'

Dini istismar edenlerin Türk milletini mezheplere, tarikatlara ve cemaatlere bölmeye çalıştığını anlatan Kılıç, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kemalistim, Atatürkçüyüm. Onlarsa hilafetçi, padişahçı, ümmetçi ve mezhepçi aynı zamanda. Tıpkı FETÖ gibi kalkışmanın gerçekleşmemesi. Türkiye Cumhuriyeti'nde dini anlamda görüşünü belirtti diye kimse böyle bir kampanya düzenleyemez, bu fikir ve ifade hürriyetine aykırıdır. Onlar dini sadece kendi ellerinde tutmak istiyorlar. Cübbeli Ahmet adlı şahıs hakkında kamuoyunda pek çok şey söyleniyor, pek çok iddialar ortaya atılıyor. Hatta bu iddiaların bir kısmı ahlaki bazı meselelere kadar vardırılıyor. Biz ırkçı değiliz, ırkçılığa karşı mücadele ediyoruz. Cübbeli Ahmet hoca ırkçıdır, kafatasçıdır ve Arap ırkçılığını savunur."