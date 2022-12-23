Gerilim tırmanıyor! Demokrat Partili Aksoy Özdağ'a sert çıktı

23 Aralık 2022 Cuma, 17:10

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu Şaban Sevinç'in programında "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullandı. Çok şaşıran Sevinç'in, "Ciddi mi diyorsunuz?" tepkisine Özdağ, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt verdi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy da sosyal medyada çokça paylaşılan Özdağ'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Aksoy, konu hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak "İlk duyduğumda Zaytung haberi sandım ama gerçekmiş" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Aksoy' yanıt veren Özdağ ise "İlay Hanım inanın 12 yaşındaki çocuklar kirlenmemiş vicdanları be hesapsız zekaları ile örtülü istilayı en iyi görenlerin başında geliyor. Nurcu ahmaklaşmaya maruz kalmamış durumdalar. Sevgili çocuklar sizi küçümseyen bu zihniyeti iyi tanıyın." paylaşımını yaptı.

"EVLENMELERİNE DE İZİN VERECEK MİSİNİZ?"

Özdağ ile Aksoy arasında yaşanan polemik büyürken, Aksoy konu hakkında başka bir noktaya dikkat çekti.

12 yaşındaki bir çocuğun zhinsel olğunluğa erişmiş olmadığını oy kullanamayacağını belirten Aksoy, Özdağ'a "Peki, siz 12 yaşında bir çocuğa oy yetkisi vermeyi uygun görüyorsanız eğer iktidar olursanız evlenmelerine de izin verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.