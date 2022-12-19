Otomotivcilere gözdağı: İktidardan 'zam yapmayın' uyarısı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 7 Aralık’ta acil toplantıya çağırılan otomotiv sektörünün üst düzey yöneticileri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gürcan, görüşme sonrası sosyal medyada yayımladığı mesajda “Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerimizle bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları ve ekonomik görüşmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileri ile istişare ederek çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Gelen bilgilere göre otomotiv sektörünün yöneticilerine zamlar konusunda uyarı yapılmış ve “Takipteyiz” mesajı verilmiş.

(Mahmut Gürcan)

İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yılında yani 17 Şubat 2023’te yeni bir ekonomik program açıklama hazırlığında olduğu iddia edilen hükümetin seçim ekonomisine uygun olarak kredi musluklarını açması, piyasayı hareketlendirecek bazı uygulamalar yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın bu bağlamda mesajlar verdiği toplantıda, yöneticilere o tarihe kadar zamlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söylediği sızan bilgiler arasında.

ÖTV sistemiyle ilgili yapılan eleştirilere de çağdışı bir sistem olduğunu bildiklerini ama ÖTV gelirine ihtiyaç duyduklarını, yeni bir ÖTV sistemi üzerinde çalışılsa bile ÖTV gelirini düşürmeyecek bir uygulama olması gerektiğinin de Gürcan tarafından dile getirildiği söyleniyor.

VIP TASARIMA DÖRT ÖDÜL

Dünyanın önde gelen markalarıyla iş ortaklığı yürüterek, 40’a yakın ülkeye ihracat yapan başta otomotiv sektöründe olmak üzere, tekne ve uçak içi lüks tasarımda da dünyanın sayılı markalarından olan Okçu, Mercedes-Benz V-Class üzerinde hazırladığı Archer özel tasarım serisi ile 2022’de ödül yağmuruna tutuldu.

Tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Alman Tasarım Ödülleri’nde özel tasarımlara verilen “2022 Special Mention” büyük ödülüne layık görülen Okçu, farklı ülkelerden gelen ödüllerle de başarısını perçinledi. Alman Tasarım Konseyi tarafından mobilite dünyasına yönelik olarak verilen ABC Tasarım Ödülü’nde “ulaşım” dalında özel ödülün sahibi oldu.

Öte yandan New York merkezli ABD’li Muse Ödülleri’nde de (Muse Awards) “ulaşım tasarımı-otomotiv aksesuarları ve iç mekan tasarımı” kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Ayrıca İtalya’da düzenlenen A’Design Award’da da “araç, mobilite ve ulaşım tasarımı’ kategorisinde yine birincilik ödülünü almayı başardı.

ÖZEL SERİ: ARCHER

Dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Okçu Design CEO’su Savni Okçu, “Dünyanın farklı ülkelerinden seçilen ve her biri alanlarında isim yapmış tasarım uzmanlarından oluşan bağımsız jüri üyelerince bu ödüllere layık görülmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzun yıllar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle otomotivden mimariye, tasarımdan teknolojiye dünyanın önde gelen markalarını geride bırakarak Türkiye’nin tasarım konusunda da iddialı olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

İKİ YENİ MODEL SATIŞTA



Fiat, Doblo ve Ducato arasındaki boşluğu dolduran Scudo ve Ulysse modelleriyle dolduruyor. 2022’de hafif ticari araç pazarında yüzde 25’in üzerinde bir payla kapatmaya hazırlanan Fiat, 2023’te Scudo ve Ulysse ile pazarda daha iddialı olacak. Fiat Scudo Van Maxi Business modeli lansmana özel 559 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, Ulysse Lounge 8+1 modeli ise 798 bin 900 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Her iki modelde de lansman döneminde geçerli olacak 300 bin TL için 24 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Fiat markası olarak 2022’de otomobil ürün gamımızdaki yeniliklerle giriş yaptık, yılı hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatıyoruz. Orta ticari araç segmentine Scudo ve Ulysse ile yeniden ve güçlü bir şekilde giriyoruz. Böylelikle, hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerindeki tüm müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabiliyor olacağız. 2023 yılında Fiat Professional markası olarak, hafif ticari araç pazarındaki güçlü konumumuzu, Scudo ve Ulysse’nin de ürün gamımıza katılmasıyla başarıyla sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye otomotiv pazarını da değerlendiren Altan Aytaç, Fiat markasının son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu söyledi. Egea’nın lansmanından itibaren “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” unvanını elinde tuttuğunu ve hafif ticari araç sınıfında ise Doblo ve Fiorino modelleri ile Fiat Professional markasının minivan sınıfında liderliğini koruduğunu belirtti.

Yeni Scudo’nun 2.0 Multijet 3 motoru 145 HP güç, 340 Nm tork üretiyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip Scuda’nun WLTP normlarına göre ortalama yakıt tüketimi 6.9-7.9 lt/100 km. Yeni Scudo’nun sürgülü yan kapısı 935 mm’lik genişliği ile bir Euro paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkân tanıyor. Scudo’nun yükleme alanı üç Euro palet sığıyor.

Fiat Ulysse, 3+3+3 oturma düzeniyle 8+1 kişilik bir minibüs. Ulysse’nin 2.0 litrelik motoru 177 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla sunulan Ulysse’nin WLTP normlarına göre ortalama yakıt tüketimi 6.8-7.8 lt/100 km.

15 ÜLKE DAHA TÜRKİYE’YE BAĞLANDI

Skywell’in Türkiye distirbütörü Ulu Motor, 15 ülkenin daha distiribütörü oldu. Türkiye’deki henüz ilk yılında iki bin adedi aşan sipariş alan ve bin adedin üzerinde araç teslimatına ulaşan Ulu Motor’un CEO’su Mahmut Ulubaş, “Bulgaristan’dan itibaren Avusturya’ya kadar olan, aralarında Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Çekya’nın yanı sıra Gürcistan’ın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğü Türkiye’ye verildi. Bununla birlikte Skywell Europe’un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapacağız” dedi.

Ulubaş ayrıca Türkiye çapındaki 8 adet olan Skywell satış noktası Skyhouse’ların 2023’te 20’ye ulaşacağını söyledi. Makedonya ve Çekya’da yerel distribütörleri belirlediklerini söyleyen Mahmut Ulubaş, “Hızla bu konudaki yapılanmamızı sürdürüyoruz. 2023’ün ilk 6 ayında distribütörlük görüşmelerini tamamlayıp orada da Skywell satış ve satış sonrası sürecini Türkiye’de yaptığımız gibi, aynı şekilde oturtup bu ülkelerde de satışa başlayacağız. Yoğun bir şekilde bu ülkelerdeki distribütör arayışlarımız devam ediyor” diye konuştu.



(Mahmut Ulubaş)



ÖN REZERVASYONU OCAKTA YAPILACAK



BMW’nin amiral gemisi modeli 7 Serisi Sedan, tamamen elektrikli ve mild hybrid-dizel versiyonlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya hazırlanıyor. Yeni BMW 740d xDrive Sedan ve i7 xDrive60 için ön rezervasyon süreci ocak ayı içinde başlayacak.

Tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60, WLTP normlarına göre 625 km’ye varan menzil sunuyor. Ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten i7 x Drive60, 195 kW şarj gücü desteği sunan DC şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 80 batarya seviyesine sadece 34 dakikada ulaşabiliyor. İlk kez sunulan 22 kW gücünde AC şarj desteği ile ise Yeni BMW i7 xDrive60, 5 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor.

100 KM’YE 4.7 SANİYEDE

İki elektrik motoru sayesinde i7 xDrive60, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.7 saniyede ulaşıyor. BMW 740d xDrive’daki 3 litre hacmindeki 6 silindirli dizel motor 300 HP güç ve 670 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora destek olarak çalışan elektrik motoru ise ürettiği 18 beygir güç ve 200 Nm tork ile aracın ilk hareketinde destek olarak yakıt tüketimini düşürmeyi sağlıyor. Böylelikle Yeni BMW 740d xDrive WLTP normuna göre 100 km’de ortalama 6.1 ila 6.8 litre aralığında yakıt tüketiyor.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ



Türkiye’de 2023’ün ilk yarısında satışa sunulacak olan Renault Austral, Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle SMARTBEST ödülünü kazandıktan sonra 2023 AUTOBEST yarışmasında bir zafer daha elde etti. AUTOBEST’in 31 Avrupa ülkesinden 31 gazeteciden oluşan jürisi, Austral’i “2023 Avrupa’nın satın alınacak en iyi otomobili” ödülüne layık gördü.

Jüri, birkaç hafta önce altı finalist arasına giren Renault Austral modelini Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil seçti.



AKÜLERDE İNDİRİM BAŞLADI

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenler için avantajlı akü değişim kampanyası başlattı. Tüm Peugeot, Citroën ve Opel modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatının yanında, Bonus kart sahiplerine peşin fiyatına yedi taksit olanağı da sunuyor.