Gezi davasında üye hakim AKP’nin aday adayı çıktı
Gezi davasına bakan mahkeme heyetinin üyelerinden hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Geçen hafta görülmeye başlanan 17 sanıklı davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Davada Osman Kavala'nın avukatlarından Evren İşler, mahkeme heyetinin üyelerinden Murat Bircan'la ilgili çarpıcı bilgiyi dile getirdi. İşler "Adil yargılanmanın görüntüde de topluma yansıtılması gerekir. Bir yurttaşın burada adil bir yargılama yapıldığını hissetmesi gerekir. Mahkeme heyetini oluşturan üyelerin ismini Google'a yazdığımızda üye hakim Murat Bircan'ın Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken istifa edip hakim olduğunuzu görüyoruz. Murat Bircan aynı zamanda AKP'den milletvekili aday adayı da olmuş. güveniyor Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hakim onu seviyor zaten" dedi.
Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar da Bircan'la ilgili olarak "Mahkemenin bir karar vermesi lazım, bu karar davadan çekilme şeklinde veya üye hakimin çekilmesi şeklinde olabilir. Biz sizi reddediyoruz" dedi. Ancak mahkeme heyeti, üye hâkim Murat Bircan'ın davadan çekilmesi talebinin "davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğuna" karar vererek talebi reddetti.
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