Gezi tutukluları iki yıldır cezaevinde

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:42

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:42

Gezi direnişi davasının 25 Nisan 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden hakkında 18’er yıl, iş insanı Osman Kavala hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Yapıcı ve Altınay tahliye edildi.

Gezi davası tutsaklarının arkadaşları bugün Türkiye'nin pek çok bölgesinde basın açıklamasında bulunarak adalet çağrısını yineleyecek.

TMMOB, sosyal medya hesabından bu akşam Karaköy'de basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"?? Basın Açıklamasına Çağrı,

Mesleki ve teknik bilgilerini halkın yararına kullandıkları için arkadaşlarımız tam 2 yıldır tutuklu!

Gezi’yi ve Arkadaşlarımızı Savunmaya Devam Ediyoruz!

25 Nisan 2024 Perşembe | 18.30

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi - Karaköy"