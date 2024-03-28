Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'dan 'seçim' çağrısı: 'Her koşulda İstanbul'u savunmaya...'

Gezi Davası'nda tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Benim yerime de oy verin" diyen Kahraman, "Ben her koşulda İstanbul’u savunmaya, kendimiz ve geleceğimiz için düşünmeye ve üretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:55
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'dan 'seçim' çağrısı: 'Her koşulda İstanbul'u savunmaya...'
Abone Ol google-news

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, seçime 3 gün kala sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Kahraman, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere hukuksuz ve delilsiz bir yargılama sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve herkesin doğuştan sahip olduğu en temel bazı haklardan mahrumum. Bunlara oy vermek de dahil.

Hayatımda ilk defa bir seçimde, seçmen değilim. Bir sebepten sandığa gitmeyi düşünmeyen; neyi değiştirecek ki diyen ama hukuktan, hakkaniyetten yana, vicdan sahibi herkese bir çağrım var. Benim yerime de oy kullanın arkadaşlar.

Oy kullanmayı düşünmeyen bir komşunuzu benim yerime oy kullanmaya ikna edin. Hasta ya da engelli olduğu için sandığa gidemeyen bir kişiyi benim yerime arabanızla sandığa götürün. Ben her koşulda İstanbul'u savunmaya, kendimiz ve geleceğimiz için düşünmeye ve üretmeye devam edeceğim. Yerime kullanılan her oyun hakkını ödeyeceğim. Söz."


Tayfun Kahraman haberleri gezi parkı haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Gezi davasında 2 yıldır tutuklu: Tayfun Kahraman'ın eşi, Vera'yla fotoğraflarını paylaştı

Gezi davasında 2 yıldır tutuklu: Tayfun Kahraman'ın eşi, Vera'yla fotoğraflarını paylaştı
Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli

Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli
Meriç Demir Kahraman açıkladı: Tutuklu Tayfun Kahraman'ı görüş almak için aradılar!

Meriç Demir Kahraman açıkladı: Tutuklu Tayfun Kahraman'ı görüş almak için aradılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı

Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı
Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!

Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!
Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı
Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı

Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı
Son Dakika… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Nisan’da okullar tatil!

Son Dakika… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Nisan’da okullar tatil!