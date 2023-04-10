AKP Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek kimdir? Tahir Akyürek kaç yaşında, nereli?
Tahir Akyürek, Konya milletvekili adayı oldu. Peki, AKP Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek kimdir? Tahir Akyürek kaç yaşında, nereli? Tahir Akyürek hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Konya milletvekili adaylarından biri de Tahir Akyürek oldu. Tahir Akyürek'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
TAHİR AKYÜREK KİMDİR?
Tahir Akyürek, 1959 yılında Konya'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticiliklerde bulundu. Daha sonra Serbest Avukat olarak çalıştı.
2004-2018 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Konya milletvekili seçildi.
Tahir Akyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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